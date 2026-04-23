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AGRESSÃO

Homem tenta enforcar mulher em reality show na Sérvia

Participante é agredida dentro do 'Elita' após uma discussão; produção programa ainda não se pronunciou sobre o ocorrido

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
23/04/2026 13:07 - atualizado em 23/04/2026 13:28

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Participantes de reality tiveram discussão que terminou com o homem tentando enforcar mulher
Participantes de reality tiveram discussão que terminou com o homem tentando enforcar mulher crédito: Redes sociais

Um episódio do reality show “Elita”, exibido na Sérvia, está causando polêmica. Isso porque o participante Asmin Durdi foi filmado agredindo Maja Marinkovi dentro da atração. 

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Nas imagens, o homem aparece enforcando a mulher após uma discussão dentro de um dos quartos do programa. A situação só é interrompida com a entrada da equipe de segurança, que separa os dois e retira o agressor do local.

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Segundo o site local "Pink.rs", Asmin e Maja mantêm um relacionamento dentro do reality. A briga teria começado após uma discussão motivada por ciúmes envolvendo outra participante, Stanija.

No trecho que circula nas redes, o casal aparece deitado sob um edredom. Em meio à discussão, o homem passa a se movimentar de forma agressiva e, em determinado momento, segura o pescoço da participante.

“Agora você mostrou sua verdadeira face”, diz Maja no vídeo. Em seguida, ela pede ajuda, enquanto outros confinados observam a cena. A equipe de segurança entra rapidamente no quarto e contém Asmin, que é retirado do ambiente.

Após o episódio, Asmin deu sua versão sobre o ocorrido a outros participantes. Segundo ele, a discussão começou após questionamentos de Maja sobre um suposto contato com informações externas, algo proibido no confinamento.

Ele também afirmou que teria sido agredido pela participante antes da reação. “Ela me deu um tapa”, acusa. 

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Até o momento, não há informações oficiais sobre medidas adotadas pela produção do programa após o episódio. Asmin e Maja seguem na atração. O reality “Elita”, exibido na TV sérvia, segue um formato semelhante ao de programas de confinamento como o “Big brother Brasil”.

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