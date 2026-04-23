Brasileira processa MrBeast e acusa youtuber de assédio

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora brasileira Lorrayne Mavromatis afirmou ter entrado com uma ação judicial contra a empresa Beast Industries, do youtuber Jimmy Donaldson, o MrBeast. Ela o acusa de episódios de assédio moral e sexual e diz que trabalhou em um ambiente que classificou como hostil para mulheres.

O processo foi protocolado no Distrito Leste da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e inclui acusações de discriminação de gênero, retaliação e condutas inadequadas por parte da alta direção da empresa.

Segundo a revista People, na denúncia, Lorrayne afirma que sofreu assédio moral e sexual ao longo dos três anos em que trabalhou na empresa. Ela diz que chegou a ser uma das poucas mulheres em cargos de liderança e, muitas vezes, a única em reuniões executivas.

Entre os episódios relatados, a influenciadora acusa o ex-CEO James Warren, primo de Donaldson, de forçá-la a participar de reuniões individuais em sua casa, onde teria feito comentários sobre sua aparência e insinuações de cunho sexual.

Ela também relata ter sido alvo de humilhações públicas, incluindo ofensas após apresentar sugestões profissionais. Segundo Lorrayne, as reclamações delas teriam sido ignoradas ou minimizadas.

De acordo com a ação, a influenciadora formalizou uma queixa sobre assédio e condições de trabalho à chefe de recursos humanos Sue Parisher, que também é mãe de MrBeast.

Dois meses depois, ela afirma ter sido informada de que suas denúncias eram “infundadas”. No mesmo dia, foi rebaixada de um cargo executivo para uma posição intermediária. A defesa sustenta que a medida foi uma forma de retaliação após as denúncias.

Gravidez e demissão

Lorrayne afirma que a situação se agravou durante a gravidez. Segundo o relato, ela continuou trabalhando em ritmo intenso, inclusive participando de reuniões durante o trabalho de parto e retornando presencialmente apenas uma semana após o nascimento da filha.

Ela também relata ter sido obrigada a viajar pouco tempo após o parto, mesmo enfrentando exaustão física e emocional, além de sintomas de depressão.

Duas semanas após retornar do que deveria ter sido sua licença-maternidade, a influenciadora diz ter sido demitida. Segundo ela, a justificativa apresentada foi de que seria “qualificada demais” para a função.

Natural do Brasil, Lorrayne Mavromatis construiu carreira nas redes sociais e no marketing digital, acumulando milhões de seguidores. Ela foi contratada pela empresa em 2022, após entrevista direta com Jimmy Donaldson, e atuava na criação e estratégia de conteúdo.

Em publicações nas redes sociais, a influenciadora afirmou que decidiu levar o caso à Justiça não apenas por experiência pessoal, mas também por outras mulheres que, segundo ela, teriam sido silenciadas.

Em nota enviada à imprensa internacional, a Beast Industries afirmou negar “veementemente” todas as acusações. A defesa dos executivos citados também declarou que irá colaborar com as investigações.

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O processo segue em andamento e ainda não há decisão judicial.