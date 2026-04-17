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Assédio no trabalho: quais setores são mais vulneráveis no Brasil?

Entenda as características dos ambientes profissionais mais propensos a casos de assédio moral e sexual e saiba como buscar ajuda

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
17/04/2026 11:21

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Assédio no trabalho: quais setores são mais vulneráveis no Brasil?
Trabalhadores da indústria de transformação, como operários em fábricas, são apontados como vulneráveis ao assédio moral. crédito: Pexels/ Hanna Alves

O assédio moral e sexual no ambiente de trabalho é um problema grave e persistente no Brasil, afetando a saúde e a dignidade de trabalhadores em diversos setores. A análise de casos recorrentes mostra que áreas com alta pressão por resultados, forte estrutura hierárquica e metas abusivas são especialmente problemáticas, criando um terreno fértil para o assédio.

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O assédio moral é a queixa mais comum. Ele é caracterizado por condutas abusivas, como humilhações, xingamentos e sobrecarga de tarefas, que se repetem com frequência e visam desestabilizar a vítima. Já o assédio sexual envolve constrangimento com finalidade de obter vantagem ou favorecimento sexual.

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Características dos ambientes mais vulneráveis

Embora o assédio possa ocorrer em qualquer área, alguns ambientes de trabalho apresentam fatores de risco que aumentam a vulnerabilidade dos profissionais:

  • Serviços financeiros: Ambientes de forte competição e pressão por metas agressivas podem criar um cenário propício para o assédio moral.

  • Comércio varejista: O contato direto com o público, somado a longas jornadas e à pressão por vendas, expõe trabalhadores a situações de constrangimento por parte de líderes e clientes.

  • Saúde: A hierarquia rígida, o ambiente de alta pressão e o estresse constante em hospitais e clínicas são fatores que contribuem para um maior risco de assédio, especialmente entre equipes de enfermagem e apoio.

  • Indústria de transformação: A supervisão intensa, as tarefas repetitivas e o controle excessivo em ambientes fabris podem levar a tratamentos desrespeitosos e abusivos por parte da liderança.

Como denunciar

Trabalhadores que são vítimas de assédio podem formalizar uma denúncia de forma segura por meio dos canais oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego. A plataforma online do governo permite o registro anônimo, garantindo a proteção do denunciante.

Outra alternativa é procurar o sindicato da sua categoria profissional, que pode oferecer orientação jurídica e suporte durante o processo. O Ministério Público do Trabalho (MPT) também é um órgão crucial que recebe denúncias e pode abrir investigações contra as empresas infratoras.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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