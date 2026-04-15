Como pais podem orientar filhos a identificar e denunciar assédio

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A proteção de crianças e adolescentes contra o assédio começa com uma ferramenta poderosa e acessível: o diálogo aberto dentro de casa. Diante de notícias sobre abuso em ambientes que deveriam ser seguros, muitos pais se perguntam como abordar um tema tão delicado. A chave é criar um espaço de confiança onde os filhos se sintam à vontade para compartilhar qualquer situação desconfortável.

Conversar sobre o corpo e os limites de forma clara e adequada a cada idade é o primeiro passo. Ensine desde cedo que o corpo deles é particular e que ninguém, nem mesmo familiares ou pessoas de autoridade, pode tocá-los de maneira que os deixe constrangidos ou com medo. Use os termos corretos para as partes do corpo, explicando que existem "toques bons", como um abraço, e "toques ruins", que causam desconforto.

Leia Mais

É fundamental deixar claro que eles não devem guardar segredos que os façam sentir mal. Garanta que, independentemente do que aconteça, eles podem contar com você, sem risco de bronca ou culpa. Essa segurança é o que encoraja a criança ou o adolescente a procurar ajuda quando algo está errado.

Sinais de alerta que merecem atenção

Muitas vezes, a vítima de assédio não consegue verbalizar o que está acontecendo. Por isso, pais e responsáveis devem estar atentos a mudanças de comportamento. Alguns sinais podem indicar que algo não vai bem:

Mudanças repentinas de humor, como irritabilidade, tristeza ou agressividade.

Medo inexplicável de uma pessoa específica ou de ir a determinados lugares.

Dificuldade para dormir, pesadelos frequentes ou volta a fazer xixi na cama.

Isolamento social e perda de interesse em atividades que antes gostava.

Queixas de dores de cabeça ou de estômago sem causa médica aparente.

Como agir se seu filho pedir ajuda

Se uma criança ou adolescente revelar uma situação de assédio, a reação dos pais é decisiva. A primeira atitude deve ser acolher e acreditar no relato, sem demonstrar choque ou desespero. Reforce que a culpa nunca é da vítima e elogie sua coragem por ter contado.

Evite pressionar por detalhes e não a exponha, fazendo com que repita a história para várias pessoas. O passo seguinte é procurar ajuda especializada, como psicólogos, e registrar a denúncia nos órgãos competentes. Canais como o Disque 100 (disponível 24 horas por dia, com denúncias anônimas), o Conselho Tutelar ou uma delegacia especializada devem ser acionados. Proteger a criança é a prioridade em todo o processo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.