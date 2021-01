Mulher mata homem ao se defender de enforcamento em Contagem

Imagem do batalhão da Polícia Militar (PM) onde registrou a ocorrência (foto: Flávio Moreira/PMMG/ Divulgação)

Violência doméstica: demais canais de denúncia





Ligue 190 - se ouvir gritos e sinais de briga

Ligue 180 - para denunciar violência doméstica

Ligue 100 - quando a violência for contra crianças





Atendimento à vítima de violência doméstica em Belo Horizonte





Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência

Endereço: Avenida Barbacena, 288





Telefone: (31) 3330-5752





Centro Risoleta Neves de Atendimento à Mulher

Telefone: (31) 3270-3235/3270-3296





Defensoria Especializada de Defesa da Mulher vítima de Violência

Telefone: (31) 98475-2616/ (31) 984643797/ (31) 98239-8863





Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Benvida)

Telefone: (31)98873-2036 Promotoria da Mulher (31) 3337-6996





*Se na sua cidade não houver nenhum serviço especializado de atendimento à mulher em situação de violência entre em contato com a delegacia de polícia mais próxima, com serviço de assistência social do seu município (ou CRAS) ou com a Promotoria de Justiça da comarca.

Um, depois de ele tentar estrangular a jovem no fim da manhã desta quinta-feira (14/01), no Bairro Riacho das Pedras, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.De acordo com o tenente da Polícia Militar (PM) Flávio Moreira, a corporação foi acionada via 190. "Chegamos lá e a mulher nos contou que. Mas nunca chamaram a polícia. Foi a primeira vez", disse. O casal morava junto há três anos.A mulher contou que, na noite dessa quarta-feira, o companheiro usou drogas e, nesta manhã, acordou nervoso. "Começaram a brigar por questões domésticas, como quem iria olhar a criança. MasA vítima relatou que. "Ela ficou com um hematoma na testa. Depois disso, a jovem foi para o quarto. Em sequencia, o homem foi atrás dela, jogou-a na cama e tentou enforca-la", disse.De acordo com ela, para se defender, puxou uma corrente do pescoço dele. "Ele já caiu no chão com sinais de sufocamento", contou à vítima ao policial. A mulher ficou com marcas visíveis no pescoço."Ela chegou a ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Eles passaram orientações pelo telefone, mas não deu certo. Os bombeiros foram até o local e confirmaram o óbito", disse.O tenente explicou que o boletim de ocorrência foi registrado como "homicídio consumado". "Mas o delegado avaliará se foi legítima defesa", explicou. Nesse caso, o flagrante é ratificado. "Se não, ela será autora e levada para o presídio".