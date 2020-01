Ministra Carmen Lúcia visita o centro de operações que monitora a situação da chuva em BH

AM

Tonet e Cármen Lúcia acompanham, ao lado de Kalil, os trabalhos da força-tarefa (foto: Aissa Mac/ESP//EM/D.A. Press ) ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia visitou nesta sexta-feira o Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) e acompanhou os trabalhos da força-tarefa que monitora a situação da chuva. do Supremo Tribunal Federal (STF)visitou nesta sexta-feira o(COP-BH) e acompanhou os trabalhos da força-tarefa que monitora a situação da





Logo em seguida, a ministra se reuniu a portas fechadas com o prefeito Alexandre Kalil (PSD). O prefeito não falou com a imprensa.

Procurador-geral de Justiça

O procurador-geral de Justiça, Antônio Sérgio Tonet, também esteve na manhã desta sexta-feira (24) no COP-BH. No local, Tonet observou os trabalhos da força-tarefa e acompanhou a situação das obras priorizadas pela prefeitura para solucionar os problemas com a chuva.





Desde quinta-feira, o prefeito Alexandre Kalil transferiu seu gabinete para o COP. Lá, representantes de diversos órgãos da administração municipal e estadual estão reunidos para fiscalizar e atuar nas ocorrências – em decorrência das chuvas – que se espalham pela cidade.





“Já há um cronograma de obras que foi elaborado pelo município. Nós estamos acompanhando e cobrando que essas obras sejam realizadas no prazo mais curto possível, para que nos próximos anos os problemas não ocorram com tanta intensidade pelo menos”, afirmou o procurador. Segundo ele, esses projetos são necessários “se não para resolver um problema como este, uma chuva inesperada como essa, que as chuvas em épocas normais sejam solucionadas por essas obras”.