Polícia prende autor de violência doméstica e flagra tráfico de drogas em Caxambu

Ao serem chamados para atender a uma ocorrência de violência doméstica, que teve como vítima uma mulher de 22 anos, policiais militares do 57º BPM e 17ª RPM de Caxambu, no Sul de Minas, acabaram, também, fazendo um flagrante de tráfico de drogas. Com o agressor, de 33 anos, foram encontrados 94 papelotes de cocaína.





Depois de ser agredida pelo companheiro - um comerciante -, e ser ameaçada de morte, a vítima decidiu pedir ajuda à Polícia Militar. Ela estava fora de casa e revelou aos policiais, quando eles chegaram, que seu companheiro, o mesmo homem que a tinha agredido, era também traficante de drogas.





Em seguida, ela os levou até sua casa e lá encontraram o agressor e o local onde estavam escondidos as drogas, um revólver e dinheiro.





A vítima e o agressor foram levados juntos, com a arma e as drogas, para a delegacia de plantão de São Lourenço, onde o homem foi autuado. Os policiais civis tentarão, agora, descobrir a origem da droga e se o comerciante estaria envolvido com outras pessoas.