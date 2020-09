PRF apreende carga de cerveja avaliada em R$ 160 mil em Teófilo Otoni

A Polícia Rodoviária Federal () apreendeu, na tarde dessa segunda-feira (7), em, no Vale do Mucuri, umcom suspeita de fraude fiscal. A carga, avaliada em R$ 160 mil, estava sendo transportada em um caminhão baú com placa do Rio de Janeiro.

De acordo com a PRF, os agentes em serviço na unidade operacional efetuaram a abordagem. Durante a inspeção no veículo, os policiais observaram que ada carga apresentada pelo motorista doera irregular. Os federais conferiram que a empresa remetente do carregamento - com sede em Pernambuco -, está com as atividades suspensas pelo Fisco desde junho deste ano.