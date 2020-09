Acidente na BR-116 termina com morte e veículos incendiados

BMW incendiada (foto: Divulgação/@comandogeralgv)

A BR-116, na altura do Bairro Asteca, em Governador Valadares, foi palco de uma tragédia na noite dessa segunda-feira (8). Uma batida envolvendo três veículos terminou com dois deles incendiados e a morte de um dos condutores.





BMW sofreu perda total (foto: Divulgação/@comandogeralgv)

A BMW parou a cerca de 90 metros do local da colisão e começou a pegar fogo. A perda foi total. A moto ficou de fora da pista, a cerca de 30 metros do corpo do condutor, e também foi totalmente incendiada.





As chamas atingiram a vegetação marginal e foi controlada pelo Corpo de Bombeiros. A perícia também esteve no local.