Assaltante morre ao cair no Ribeirão Arrudas fugindo da polícia no Centro

Homem subiu em viga sobre o Ribeirão Arrudas para tentar fugir, mas caiu de uma altura de cerca de 10 metros (foto: Reprodução da internet/Google Maps)







Policiais militares impediram um assalto a uma mulher na manhã desta terça-feira no Centro de Belo Horizonte. Ao fugir, um dos criminosos caiu no Ribeirão Arrudas e morreu. O outro foi detido e, segundo a polícia, tem várias passagens por outros crimes.









Nesse momento, policiais do 1º Batalhão passaram pelo local e flagraram toda a ação. O homem que estava com a faca foi detido ainda no local. O tenente informou que ele tem 40 anos e várias passagens por roubo, furto e homicídio.





O outro saiu correndo e subiu em uma das vigas da galeria do Ribeirão Arrudas na Avenida do Contorno, mas se desequilibrou e caiu. Os policiais chamaram o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele chegou a ser levado ao Hospital João XXIII, mas morreu. O homem não foi identificado.





O assaltante detido foi levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil (Ceflan 2). A vítima não ficou ferida.