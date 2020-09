PM faz operação contra foragidos da Justiça em aglomerados de BH

Policiais militares se preparando para a operação nesta manhã (foto: Polícia Militar/Divulgação)





Foragidos da Justiça são alvo de uma operação desencadeada pelo 22º Batalhão da Polícia Militar (PM) na manhã desta terça-feira em quatro comunidades de Belo Horizonte.









As incursões são realizadas nos aglomerados da Serra, complexo Alto Vera Cruz Taquaril, Morro das Pedras e no Morro do Papagaio. A PM deve divulgar um balanço parcial da ação no fim da manhã.