Adolescente morre ao cair de cachoeira e mãe fica ferida ao tentar resgatar o filho em Pedralva

Adolescente morre ao escorregar em cachoeira (foto: CBMMG/divulgação )

Umde 13 anosao cair de umade aproximadamente 30 metros, na tarde dessa terça-feira (7), em, no Sul de Minas. A mãe da vítima foi resgatada compelo corpo. A família é doRio de Janeiroe curtia ona cidade.

Segundo os militares, o acidente aconteceu em um local de acesso difícil na zona rural. O helicópteroArcanjo foi acionado para dar apoio ao resgate. “A mulher de 46 anos teve ferimentos e não conseguia se locomover. Ela foi resgatada pelo helicóptero e encaminhada para a Santa Casada cidade”, diz release do Corpo de Bombeiros.

Uma equipe dos bombeiros de Itajubá foi chamada para fazer o resgate do adolescente. “Quando chegamos no local, deparamos com a equipe do Batalhão de Operações Aéreas (BOA) fazendo os primeiros atendimentos. Pelo horário do acidente e pelas condições do vento, o helicóptero não conseguiu sobrevoar o local. O resgate do corpo do adolescente foi feito pela equipe de Itajubá e pelos moradores do povoado de Alecrim”, explica Corpo de Bombeiros.

Mulher foi resgatada pelo helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros (foto: CBMMG)

Testemunhas contaram para os militares que o adolescente escorregou em uma pedra com muito lodo. “O afogamento em si não ocorreu, ele teria caído de cabeça em um local raso. Ele teve traumatismo craniano e fraturas pelo corpo. No desespero, a mãe fez o mesmo percurso na lateral onde o adolescente caiu”.

O corpo do adolescente foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Itajubá e vai ser sepultado no Rio de Janeiro.