Saiba com quais participantes do BBB26 Globo negocia renovação de contrato

A TV Globo já iniciou os preparativos para definir o futuro profissional dos integrantes do BBB 26. A emissora abriu rodadas de negociação com seis participantes que se destacaram na temporada, visando estender o vínculo contratual que terminaria logo após o encerramento do reality show.

De acordo com informações publicadas pela Folha de S.Paulo, nem todos os nomes da edição seguirão no quadro fixo do canal. Alberto Cowboy, Jordana e Boneco devem ser liberados pela empresa assim que o atual acordo expirar, no mês de julho. Com o término do vínculo, eles estarão livres para assumir novos compromissos profissionais no mercado.

Por outro lado, o interesse da rede em manter parte do elenco resultou no agendamento de reuniões individuais com a cúpula da empresa. O objetivo é discutir propostas e alinhar expectativas para a permanência desses talentos na casa:

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Ana Paula, Juliano Floss e Milena estão entre as prioridades do canal para renovação imediata. O trio já tem horários marcados com a direção para tratar das novas condições e termos contratuais.

Chaiany, Maxiane e Jonas também foram convocados para as conversas decisivas nos bastidores. A emissora pretende avaliar as possibilidades de aproveitamento desses nomes em produções futuras da grade.

O movimento faz parte da estratégia de gestão de talentos da rede para o segundo semestre de 2026. A definição oficial sobre as novas assinaturas deve ocorrer logo após a conclusão das rodadas de conversas agendadas para os próximos dias.