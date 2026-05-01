A vítima de 'Bebê Rena' agora é o algoz da série 'Pela metade'

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Sensação em 2024, “Bebê Rena” levou ao mundo a história de seu autor e protagonista. Alçado a celebridade, o escocês Richard Gadd ficcionalizou a relação de abuso que teve com a mulher que o perseguiu por anos. Ali, ele era claramente a vítima.

Agora, Gadd volta à carga com um drama que, pelo episódio piloto, é mais denso do que o anterior. Lançada pela HBO Max, que apresenta nesta sexta-feira (1º/5) o segundo de seis episódios, a minissérie “Pela metade” é pautada pela masculinidade tóxica.

Gadd novamente protagoniza a história. Só que desta vez é o algoz. Niall (Mitchell Robertson na adolescência; Jamie Bell na fase adulta) e Ruben (Stuart Campbell e, mais tarde, Gadd) se tornam meio-irmãos, a contragosto. As respectivas mães são um casal, motivo de escândalo na pequena cidade escocesa onde vivem. Os pais são ausentes: o de Niall morreu e o de Ruben, alcoólatra e violento, deve ser mantido à distância.

Aluno dedicado e franzino, Niall é alvo certeiro de bullying na escola. Os professores e a própria mãe são alheios à situação do garoto. O pesadelo só aumenta quando ele é devidamente informado por Maura (Marianna McIvor), sua mãe, de que Ruben, o filho de Lori (Neve McIntosh), vai morar com eles. Pior: os dois vão dividir o quarto.

O garoto tem de ser compreensivo, Maura afirma, pois Ruben precisará da família assim que for libertado do reformatório. Mais velho, péssimo aluno e com porte atlético que Niall não terá nem em sonho, Ruben está terminando de cumprir pena por arrancar o nariz de um garoto com uma mordida.

O cenário está armado para que Niall se torne a próxima vítima do “irmão”. Só que ao ajudá-lo numa prova, acaba conseguindo que Ruben se torne escudo para o abuso que sofre. “Irmão de outro amor” é como Ruben insiste que ele e Niall se chamem.

Com muitos quilos a menos, Richard Gadd interpreta Donny, que sofre assédio de Martha (Jessica Gunning) na premiada série 'Bebê Rena' Netflix/divulgação

A virada de chave se dá numa noite. Niall tenta dormir quando Ruben chega ao quarto levando uma garota. O adolescente, aterrorizado, perde a virgindade com a jovem. Ruben, providencialmente, ajuda Niall a entrar no ritmo da relação. A cena, fortíssima e estranhamente sensual, é de uma franqueza como há muito não se vê na TV.

Este primeiro encontro sexual vai marcar a dinâmica entre os dois. Ruben, ciente do poder que exerce sobre Niall, vai utilizar a fraqueza deste ao longo dos anos. A série acompanha durante décadas as rotas de colisão de duas vidas erráticas. O encontro definitivo, que abre a narrativa, também carregado de violência, se dá no dia do casamento de Niall.

Massa muscular

Franzino em “Bebê Rena”, Richard Gadd, de 36 anos, está bem diferente em “Pela metade”. Raspou parte dos cabelos e ganhou 22kg de massa muscular. À Hollywood Reporter ele afirmou que a minissérie não é sobre masculinidade tóxica. “Na verdade, é sobre a luta para amar a si mesmo e a luta para amar outra pessoa.”

O piloto de “Pela metade” é uma prova de que as histórias de Gadd vão continuar causando impacto. “Deixar as pessoas desconfortáveis não é necessariamente algo ruim, porque quando elas se sentem desconfortáveis, são forçadas a pensar, questionar e discutir, e é isso que a boa arte deve fazer”, acrescentou ele na mesma entrevista.

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“PELA METADE”

• Minissérie da HBO Max com seis episódios. O primeiro está disponível; os outros serão liberados às sextas-feiras.