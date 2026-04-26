Ex-BBB 26, Jordana revela ambições na TV e anuncia mudança para São Paulo
A ex-sister vai para São Paulo investir em TV e redes sociais
A ex-BBB Jordana Morais já sabe o que quer depois do confinamento: deixar Brasília, se mudar para São Paulo e investir de vez em uma carreira na televisão e nas redes sociais. O plano não surgiu com o reality. A advogada conta que o desejo de trabalhar com comunicação vem de longa data.
Em entrevista à revista Quem, Jordana disse que já atuava como modelo e trabalhava com redes sociais antes do BBB 26. A visibilidade conquistada no programa, segundo ela, abre caminho para oportunidades maiores.
Televisão e comunicação como sonho antigo
"Estar ali na comunicação, na televisão, com as pessoas, é algo que sempre tive no meu coração", disse ela. Entre os planos concretos, está estudar teatro para desenvolver expressão e consciência corporal, o que considera essencial para crescer profissional e pessoalmente.
A mudança para São Paulo é tratada por ela como um passo necessário para ampliar as possibilidades. Determinada, Jordana resume a postura com que pretende encarar essa nova fase: "Da mesma forma que me joguei no jogo, me jogo na vida."