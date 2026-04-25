Campeã do BBB 23, Amanda Meirelles vai apresentar programa na Record News

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A médica e vencedora do BBB 23, Amanda Meirelles, vai apresentar um novo programa de saúde na Record News. Intitulada Fala Doutor, a atração estreia em 10 de maio e será exibida aos domingos, das 8h30 às 9h.

A proposta do Fala Doutor é ampliar o acesso a informações sobre saúde e bem-estar em linguagem acessível. O formato prevê entrevistas com especialistas de diferentes áreas, abordando temas atuais, dúvidas recorrentes e questões relacionadas à qualidade de vida, sempre com base técnica.

"Receber o convite para apresentar o programa foi muito especial para mim. Eu sempre gostei de comunicação, e poder fazer isso falando de saúde, que é a minha área, faz ainda mais sentido. A minha expectativa é que o Fala Doutor ajude as pessoas, trazendo informação clara e de fontes seguras", afirmou Amanda, em comunicado.

A emissora confirmou à reportagem a chegada de Amanda Meirelles ao grupo e informou que Fala Doutor é uma atração de horário locado -ou seja, o espaço na grade foi comprado.

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Não é a primeira incursão da ex-BBB na televisão. Após deixar o reality, ela integrou o Encontro com Patrícia Poeta, com um quadro voltado a temas semelhantes. À época, a participação de Amanda foi alvo de críticas de parte do público, sobretudo em relação à sua desenvoltura diante das câmeras, e acabou sendo encerrada pouco tempo depois.