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'FALDA DOUTOR'

Campeã do BBB 23, Amanda Meirelles vai apresentar programa na Record News

Atração vai ao ar aos domingos e aposta em entrevistas com especialistas e orientação ao público

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ANA CORA LIMA
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ANA CORA LIMA
Repórter
25/04/2026 10:33

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Amanda Meirelles vai ser apresentadora na Record News
Amanda Meirelles vai ser apresentadora na Record News crédito: @ameirelles no Instagram

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A médica e vencedora do BBB 23, Amanda Meirelles, vai apresentar um novo programa de saúde na Record News. Intitulada Fala Doutor, a atração estreia em 10 de maio e será exibida aos domingos, das 8h30 às 9h.

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A proposta do Fala Doutor é ampliar o acesso a informações sobre saúde e bem-estar em linguagem acessível. O formato prevê entrevistas com especialistas de diferentes áreas, abordando temas atuais, dúvidas recorrentes e questões relacionadas à qualidade de vida, sempre com base técnica.

 

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"Receber o convite para apresentar o programa foi muito especial para mim. Eu sempre gostei de comunicação, e poder fazer isso falando de saúde, que é a minha área, faz ainda mais sentido. A minha expectativa é que o Fala Doutor ajude as pessoas, trazendo informação clara e de fontes seguras", afirmou Amanda, em comunicado.

A emissora confirmou à reportagem a chegada de Amanda Meirelles ao grupo e informou que Fala Doutor é uma atração de horário locado -ou seja, o espaço na grade foi comprado.

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Não é a primeira incursão da ex-BBB na televisão. Após deixar o reality, ela integrou o Encontro com Patrícia Poeta, com um quadro voltado a temas semelhantes. À época, a participação de Amanda foi alvo de críticas de parte do público, sobretudo em relação à sua desenvoltura diante das câmeras, e acabou sendo encerrada pouco tempo depois.

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