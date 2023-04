Amanda é a campeã do BBB 23 e fatura prêmio de R$ 2,8 milhões

Final foi formada pelas aliadas Aline, Amanda (foto) e Bruna (foto: Reprodução/Globoplay) Amanda é a grande campeã do BBB 23 com 68,9% dos votos e faturou o maior valor já pago pelo reality da TV Globo: R$ 2,8 milhões. Na disputa com as aliadas Aline e Bruna, a médica levou a melhor, como já apontavam as enquetes recentes.









Com todos os ex-participantes na final, apenas os dois expulsos, Cara de Sapato e MC Guimê, e o desistente da edição, Bruno Gaga, não participaram do último dia.





A campeã Amanda demorou a ser vista como uma das protagonistas do jogo e foi apontada até mesmo como uma das plantas da edição. Se envolvendo em poucos conflitos diretos, no entanto, a médica mostrou que ganhou a confiança dos telespectadores.





Já pensando no sucesso do BBB 24, o diretor Boninho está se programando e tem novos planos, devido às opiniões negativas de parte do público nas redes sociais e à queda da audiência na reta final.

A votação encerrada durante o programa dessa terça-feira (25/4) conseguiu apenas 76.290.810 votos.





Confira como ficou a colocação:

1º lugar e campeã do BBB - R$ 2,8 milhões - Amanda - 68,9%

2º lugar - R$ 150 mil - Aline - 16,96%

3º lugar - R$ 50 mil - Bruna Griphao - 14,14%