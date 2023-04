Resumão do BBB: as últimas horas antes da grande final

Na noite de ontem, as finalistas Aline, Amanda e Bruna foram presenteadas com um VT homenageando a trajetória de cada uma e a emoção rolou solta.

Em uma final composta por aliadas, o clima da última madrugada de confinamento não poderia ser outro: teve muita comemoração! E para acompanhar o momento, a produção ainda enviou um cooler para as “desérticas”.

As finalistas fazem parte do mesmo grupo desde o início do programa (foto: Reprodução/Globo)

Na manhã de hoje, o clima de fim de jogo já pairava pela casa. A nostalgia tomou conta das conversas, as amigas experimentaram os looks para a final e buscaram aproveitar as últimas horas na casa mais vigiada do Brasil.