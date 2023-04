BBB23: relembre os 10 principais momentos que causaram na internet

Atriz Bruna Griphao protagonizou o primeiro meme do BBB 23 (foto: Reprodução / TV Globo)

Os fãs do BBB 23 vão conhecer Hoje (25/4) quem vai levar o prêmio de R$ 2,8 milhões para casa. Na disputa, estão a atriz Bruna Griphao, a ex-Rouge Aline Wirley e a médica Amanda. E nesses 100 dias do reality show, os 22 participantes foram assunto de discussões, memes e piadas nas redes sociais.





Com uma dinâmica diferenciada, que começou com a escolha de dois participantes da Casa de Vidro e uma repescagem na metade do jogo, o reality show causou discórdia entre os espectadores. Veja, a seguir, 10 momentos em que o programa dominou a internet.





1 - ‘Vocês tão rindo né?’

A estreia do programa, no dia 17 de janeiro, já contou com uma prova de resistência pela imunidade na primeira semana de jogo. E o primeiro dia já rendeu memes. Após passar por várias situações da prova, como o frio, o calor e a sujeira, a atriz Bruna Griphao soltou a icônica frase “Tá rindo, né? Vocês tão rindo, né?” para os brothers e sisters já eliminados da prova. Tudo isso com um semblante e um sorriso assustador.



bruna griphao bbb23 coringando toda cagada vocês tão rindo né sorrindo que nem uma psicopata pic.twitter.com/chEHwzmAy8 %u2014 acervo aninha %uD83C%uDF49 (@acervodaaninha) January 19, 2023

2 - ‘Você tem sangue de Maria Bonita’

A cena rendeu diversas reações divertidas e virou até uma camiseta do apresentador Marcos Mion. Algumas pessoas ainda compararam as feições da atriz com a personagem Ginger, do filme ‘A fuga das galinhas'.

Amado por uns e odiado por outros, o doutor Fred Nicácio foi uma das figuras mais controversas do BBB 23. E, claro, rendeu vários memes. O primeiro surgiu no primeiro paredão, quando ele tentava consolar sua dupla, a maquiadora Marília. O médico queria lembrar a força da mulher nordestina que a sister carregava, mas acabou dizendo que ela tem “sangue de Maria Bonita”.

VOCÊ TEM SANGUE DE MARIA BONITA AAAAAAAA ELE ENTREGA MUITO acho que virei uma fredelicia pic.twitter.com/QvQfW13qc5 %u2014 suki %uD83E%uDDA9 (@stylesromeu) January 23, 2023

Ainda no primeiro paredão, Fred Nicácio fez um raio-x em que segurava as lágrimas, mas algumas pessoas acharam, na realidade, que ele estava tentando não rir. Chamado por alguns de Papacito e Karol Conqueixo, em uma referência à Karol Conká, ele se envolveu em diversas discussões.



Durante uma briga o quarto Fundo do mar, o médico olhou diretamente para a câmera, quebrando a quarta parede, e se mostrou confuso e nervoso. Para deixar a cena ainda melhor, um perfil no Twitter adicionou o clássico ‘fuen, fuon’, da música “Dengo”, que marca a personagem Chiara em Travessia.





3 - Briga por peruca

Outro momento marcante foi quando Fred citou músicas em seu discurso. Para consolar Aline Wirley, o brother citou “Tempos Modernos”, de Lulu Santos, e também parafraseou Valesca Popozuda durante o Jogo da Discórdia.

Durante o segundo Jogo da Discórdia, Cézar Black e Tina protagonizaram uma briga por causa de uma peruca. Na dinâmica, os participantes precisavam eleger uma pessoa com quem gostariam de chegar à final e duas pessoas para dar uma bomba. O enfermeiro escolheu a angolana para a bomba e deu uma justificativa inusitada: "Gosto muito de me fantasiar, colocar peruca no Carnaval. Mas quando pedi emprestado que eu queria curtir a festa com a peruca, ela disse não".



MANO É DISSO QUE O BBB PRECISA BRIGA POR CONTA DE PERUCA, COISA FÚTIL, VAMO SE ALIENAR SEM MILITÂNCIA TEM QUE TIRAR OS SEM NOÇÃO E DEIXAR OS LELE DA CUCA IGUAL O CÉSAR #BBB23 pic.twitter.com/hemBG03dZK %u2014 GUTTO (@guttomalandro) January 24, 2023

Surpresa com a escolha, Tina desabafou sobre com seus colegas do quarto Deserto. "Quando o Black veio aqui buscar (a lace), disse 'quero ir para o Carnaval', não é assim. Para a mulher negra, isso de trocar de cabelo, é algo muito pessoal", defendeu.





4 - Realidade paralela de Key

Mas logo os dois fizeram as pazes e, na última quinta-feira (20/4), Tina presenteou o enfermeiro com uma peruca. “Não vai roubar meu cabelo, p*rra”, brincou Tina ao entregar o presente.

A passagem da jogadora de vôlei Key Alves também causou muitos memes. A sister compartilhou histórias sobre seu perfil no OnlyFans, contou histórias sobre seus romances e até bastidores do mundo do esporte brasileiro. Só que nem tudo aconteceu do jeito que a jogadora contou na casa.





Por exemplo, a atleta afirmou que foi convocada para a Seleção Brasileira de vôlei, mas acabou desistindo antes do campeonato por causa da pressão. No entanto, ela nunca foi convocada para a Seleção, tendo sido chamada apenas para os treinos da equipe que disputaria o mundial sub-20.





Dentro do jogo, ela também viveu uma ‘realidade paralela’. No discurso de eliminação de Gustavo, Tadeu disse que o romance entre o fazendeiro e Key foi o mais rápido a se desenvolver na história do reality. Mas a atleta entendeu errado e espalhou para todos na casa que seu relacionamento foi considerado o melhor de todas as edições do programa.





Key disse que ouviu do Tadeu que ela e o Cowboy vão ficar marcados como melhor casal do bbb %uD83E%uDD71#BBB23 pic.twitter.com/DYzVL3byTP %u2014 Fran Reis (@Meuslindosepago) February 28, 2023





Key também jogou fake news sobre seu desempenho na prova do líder e anjo. Na dinâmica, os participantes deviam encontrar quatro cards, rasgando a menor quantidade possível de caixas . A jogadora disse que destruiu poucas, mas ela furou todas as 15 caixas para encerrar o desafio. "Não lembro, acho que foram poucas. Pensei que não podia furar todas, quanto menos caixa...", contou aos colegas do confinamento.





5 - ‘DocShoe’

Já fora do reality, Key fez um intercâmbio no programa mexicano "La Casa de los Famosos". Ela postou um vídeo dizendo que já estava no país da América do Norte, mas, nas imagens, aparecia uma placa de uma loja de conveniência do aeroporto de São Paulo.

Uma das favoritas para levar o prêmio do BBB 23 é Amanda, que ganhou parte da torcida por conta da suposta química com o lutador Antônio 'Cara de Sapato’. Apesar de não ter havido nenhum envolvimento romântico entre os dois, os fãs criaram até um ‘shipp’: ‘DocShoe’, união dos inglês da profissão de Amanda (médica) com o Sapato do nome do lutador.





eles são insuperáveis, são únicos com uma trajetória linda e admirável, uma parceria, uma conexão sem igual. se encontraram da maneira mais doida pelo destino. e por isso, eu serei eternamente docshoe. meu edit favorito com a minha música favorita!%u2728%uD83E%uDEA2%uD83E%uDD0D pic.twitter.com/gkDh3gmhTa %u2014 bia %uD83E%uDEA2 | É HOJE #AMANDACAMPEÃ (@biacomentss) April 16, 2023





6 - Importunação sexual

Os dois entraram algemados na casa e criaram um forte laço de amizade, e Amanda chegou a ajudar Sapato durante crises de ansiedade. O lutador, no entanto, acabou expulso do reality após forçar um beijo em Dania, intercambista do programa.

Por falar em Cara de Sapato, ele e MC Guimê se envolveram em uma das maiores polêmicas do programa. Os dois foram expulsos do programa no dia 16 de março após serem acusados de assediar a participante mexicana Dania Mendez durante a festa do líder do funkeiro.





Guimê foi visto passou a mão no corpo de Dania, incluindo no bumbum, e ela precisou retirar a mão dele do local. Já Sapato deu um selinho na mexicana e segurou ela na cama. As cenas repercutiram nas redes sociais e os espectadores iniciaram um movimento pedindo a expulsão dos participantes.





Meu Deus que cena pavorosa! Isso claramente é assédio viu Boninho e BBB pic.twitter.com/YiVIasUt6U %u2014 camis %uD83E%uDD19%uD83C%uDFFD %uD83C%uDF35%uD83C%uDF2A%uFE0F (@camisreality) March 16, 2023

7 - Relacionamento abusivo

Logo na primeira festa do reality, a atriz Bruna Griphao e o modelo Gabriel se beijaram e já engataram um romance. Mas a atitude do brother chamou a atenção da internet. Ele fez várias declarações que foram vistas como abuso psicológico.





Em um dos episódios, após Bruna dizer que era o "homem da relação", ele respondeu de forma hostil: "Mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca". Em outro momento, Gabriel afirma que a atriz "parece uma sarna" por estar sempre ao seu lado.





As falas levaram a uma intervenção ao vivo do apresentador Tadeu Schmidt: "Quem está envolvido em um relacionamento, talvez nem perceba, ache que é normal. Mas quem tá de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a serem gravemente ultrapassados. "Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira", advertiu Tadeu.





Como saber quando se está num relacionamento tóxico?



Ontem no #BB23, Tadeu Schmidt falou sobre os abusos na relação entre Gabriel e Bruna. Ele expôs a visão de pessoas da casa e falas violentas de Gabriel com Bruna, ameaçando dar uma cotovelada em sua boca. pic.twitter.com/oeoy7QQwra %u2014 Daiana Santos (@daianasantospoa) January 23, 2023

8 - Intolerância religiosa

Outra discussão séria levantada nesta edição do BBB foi a intolerância religiosa. Isso porque, durante uma conversa, Key Alves, Cristian e Gustavo foram acusados de desrespeitar a crença de Fred Nicácio, praticante do Candomblé.





Cristian disse que acordou e viu o médico parado na frente da cama de Gustavo e Key “fazendo os negócios dele” e que estava morrendo de medo. Em um momento, Key Alves diz que apertará o botão para desistir do programa.



"Ele tava parado fazendo os negócios dele" mais uma vez a religião do Fred sendo vista por algo ruim entre os participantes. A intolerância religiosa sendo nítida, até quando? #BBB23 pic.twitter.com/CE0oKo43Uw %u2014 Fred Nicácio %uD83E%uDD34%uD83C%uDFFE (@NicacioFred) February 20, 2023





9 - Foto da representatividade

Para contornar a situação, Tadeu Schmidt conversou com os brothers sobre diversidade religiosa e deu espaço para Fred Nicácio falar sobre sua religião.

No dia 28/3, após uma ação publicitária, Fred Nicácio teve a ideia de reunir todos os participantes negros para fazer uma foto exaltando os diferentes tons de pele preta.



Sarah Aline, Fred Nicácio, Cezar Black, Aline Wirley, Marvvila, Ricardo, Gabriel Santana e Domitila posaram para a foto mostrando a maior representatividade negra da história do BBB.





BBB - Big Black Brasil

Os participantes negros fizeram uma paleta do mais retinto ao mais claro em um foto épica

Que lindooo %uD83D%uDE0D pic.twitter.com/rAXC7VFL0y %u2014 Arrasa #BBB23 (@PortalArrasa) March 28, 2023

10- Briga entre Tina e Key

Durante a Casa do Reencontro, em que ocorreu a repescagem dos participantes Fred Nicácio e Larissa, Tina e Key Alves protagonizaram uma das maiores discussões do BBB23. O médico e a jogadora de vôlei conversavam sobre racismo ao lado da angolana, que estava dormindo.





Tina acabou acordando com a conversa e a atleta disse para ela continuar dormindo. A modelo se levantou e disse para a companheira de confinamento que fala com quem quiser, na hora que quiser e que não faz questão de falar com a rival. “Você não manda em mim. Eu estava dormindo e, já que a casa é de todo mundo, eu acordei e eu quero saber o que está acontecendo, meu amor”, disse.

Key Alves respondeu que estava conversando com Fred Nicácio e que não tinha nada a conversar com a modelo. “Me poupe, garota”. Foi aí que Tina se enfureceu e partiu para cima da atleta. “Garota é o cara***, meu nome é Tina”. Durante a discussão, a angolana subiu na mesa de sinuca para confrontar Key.