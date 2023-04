BBB23: Na reta final, último paredão recebe menor número de votos da edição

Último paredão do BBB23 recebeu pouco mais de 20 milhões de votos (foto: Reprodução/TV Globo)

Após a queda de audiência do BBB23, o último paredão do reality registrou a menor quantidade de votos da edição. Até então, a berlinda com menos interação do público havia sido a primeira, quando 32 milhões de votos resultaram na eliminação de Marília. Já na reta final, o embate que teve Larissa como eliminada, recebeu cerca de 22 milhões de votos.









Nas redes sociais, após o número envolvendo a votação ser revelado, internautas chegaram a comparar o BBB23 com outros realities. Alguns usuários das redes ainda especularam que a baixa interação do público deve se manter no final do programa.





Isso porque, os últimos resultados das berlindas não agradaram parte do público. Até mesmo uma das favoritas do reality, Domitila Barros, foi eliminada recentemente, deixando dúvida sobre a diferença das enquetes e das eliminações.





Além do nome de Boninho ser um dos mais citados dentre as críticas, o apresentador Tadeu Schmidt não escapou dos comentários negativos feitos sobre a edição. Telespectadores apontaram que ele favoreceu, por exemplo, a atriz Bruna Griphao durante o discurso em que eliminou Cezar Black





A falta de suspense nas declarações também foi apontada pelo público, já que os últimos textos do apresentador foram direcionados diretamente para os eliminados. Alguns internautas chegaram até mesmo a pedir a volta de Tiago Leifert, que comandou edições de sucesso como, por exemplo, as de 2020 e 2021.

Confira alguns tweets sobre o número de votos do último paredão:

O Carelli deve tá assim em casa vendo o Boninho ter 22 milhões de votos no ÚLTIMO PAREDÃO da temporada. Que costuma ser o mais importante e impactante.



Nem na edição mais fracassada da fazenda eles conseguiram isso. #BBB23 pic.twitter.com/GH5McylNZD — joe (@eujoeandrade) April 24, 2023

22 MILHÕES DE VOTOS NO ÚLTIMO PAREDÃO DO BBB 23



KKKKKKKKKKK SE APOSENTA BONINHO #BBB23 pic.twitter.com/G4Ambqbfh9 — matheus (@whomath) April 24, 2023

Só 22 milhões de votos??? É Boninho... o negócio tá feio pro teu lado#BBB23 pic.twitter.com/RM7218Pzf4 — %u0141%u018FØ (@antunesleods) April 24, 2023