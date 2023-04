Fred se declara para Larissa após eliminação do BBB23: 'Corajosa'

Larissa foi eliminada após voltar para o reality pela repescagem (foto: Reprodução/TV Globo)

A participante Larissa foi a última eliminada do BBB23, com 49,98% dos votos. A professora de Educação Física levou a pior na disputa pela vaga na final do reality e agora, Bruna Griphao, Aline e Amanda disputam o prêmio . No entanto, por chegar ao Top 4 do programa, Larissa rccebeu uma mensagem importante durante o Bate-Papo BBB com Vivian Amorim e Patrícia Ramos.





Larissa foi eliminada após voltar para o reality pela repescagem (foto: Reprodução/TV Globo) Isso porque, o influenciador digital Fred, que desistiu de participar da Casa do Reencontro , conversou com a ex-sister. Depois de os dois viverem um romance dentro da casa, ele disse: “Eu fiquei, obviamente, muito triste que você saiu. Queria muito que você fosse para a final, fiz mutirão”.





Além disso, ele elogiou Larissa por ter voltado para o BBB23 através da dinâmica de repescagem. Na ocasião, a professora entrou junto com o médico Fred Nicácio , por terem sido os mais votados pelo público.





“Queria deixar cravado o quanto você é corajosa, porque você veio aqui pra fora, voltou pra Casa do Reencontro, que eu apelidei de Casa do Desespero (...) E você teve três dias aqui fora e mesmo assim teve coragem de voltar”, declarou Fred. De fato, Larissa conseguiu levar muitas informações para as aliadas, que se fortaleceram no jogo e chegaram até a final juntas.





O Top 4 ficou formado apenas por integrantes do antigo Quarto Deserto e na reta final, as torcidas de Bruna Griphao e Larissa se enfrentaram para eliminar uma das sisters. Fred concluiu a declaração afirmando que tem orgulho da trajetória da professora.





“Você teve acesso ao que as pessoas são capazes de falar na internet, com pessoas que estão lá dentro da casa, e mesmo assim você foi lá, foi corajosa, meteu a mão no peito e chegou no Top 4 do Big Brother… você tem noção? Isso é gigante! Eu lembro o quanto a gente aspirava isso, desejava isso. E saber que você chegou no Top 4 é algo que me deixa orgulhoso”.





Nas redes sociais, ele ainda fez uma postagem especial para a affair.