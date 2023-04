BBB23: Bruna, Aline e Amanda disputam a final do reality

Amanda, Aline e Bruna formam a final do BBB23 (foto: Reprodução/TV Globo)

No penúltimo paredão do Big Brother Brasil (BBB) 23, na noite deste domingo (23/4), a sister Larissa foi eliminada com 49,98% dos votos, em um embate triplo com Bruna Griphao e Aline Wirley.

Com a saída da Pipoca, o público deverá escolher a campeã do programa entre Amanda, Bruna e Aline, por meio de votação no Gshow — o voto é na pessoa que deseja dar o prêmio. A vencedora será revelada na terça-feira (25/4) e ganhará pouco menos de R$ 3 milhões.

Bruna Griphao recebeu 41,95% do total de votos e a ex-rouge Aline Wirley foi votada por apenas 8,07% dos participantes do paredão. No momento de revelar o resultado do paredão, Tadeu resolveu "salvar" uma sister para deixar o paredão com um embate duplo.

"Vou falar logo: Aline, você está na final. Eu fiz questão de deixar a última revelação entre as grandes amigas, Larissa e Bruna", disse o apresentador.

"A Bruna defende a Larissa com todas as forças, a Larissa é a pessoa que não se intimida, chama atenção da Bruna mesmo...entraram juntas, viraram irmãs (...) Mas agora elas vão se separar", declara Tadeu pouco antes de dizer que Larissa é a 18ª eliminada da edição 23 do BBB.

Com 49,98% dos votos, Larissa é a última eliminada do #BBB23. Bruna Griphao recebeu 41,95% dos votos e Aline Wirley obteve 8,07% #RedeBBB #EliminacaoBBB pic.twitter.com/3iyhm6GpvI %u2014 Big Brother Brasil (@bbb) April 24, 2023

Vote: quem deve vencer?

A votação para definir a campeã do reality já abriu. Quem deve vencer: Amanda, Aline ou Bruna?