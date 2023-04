Ex-BBB, Key Alves cita inveja e desabafa para seguidores: 'Orem'

Key perdeu o avô enquanto estava confinada e Gustavo colocou fim na relação com a ex-sister (foto: Reprodução/TV Globo)

A jogadora de vôlei Key Alves desabafou para os seguidores na madrugada desta quinta-feira (20). Ex-BBB, ela anunciou que fará uma viagem por todo o país para ensaios sensuais. A ideia até então é turbinar seu perfil na plataforma de conteúdo adulto, OnlyFans, mas ela deu a entender que está sendo rodeada por inveja.









Sem citar nenhuma situação específica, Key já assumiu que tem passado por uma fase difícil após a participação no reality. Isso porque, além de perder o avô enquanto estava confinada , o fazendeiro Gustavo Benedeti resolveu romper o relacionamento com a atleta.





Revelando que as coisas não terminaram bem, ela se mostrou contra a decisão do ex-brother. "Hoje mais do que nunca tenho que ser forte. Não esperava passar por isso com ele, e com toda a certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos. Eu fiz de tudo por nós enquanto ele só pensou nele, triste", escreveu Key.





Agora, ela está em viagem pela Bahia na companhia de sua família e já deu início ao projeto da Tour Sexy. Depois de revelar recentemente que está focada no trabalho de influenciadora, Key Alves vem mostrando a rotina da viagem para os seguidores. A atleta filmou, por exemplo, a suíte onde está hospedada, onde ficam as principais celebridades durante crutição no litoral baiano.