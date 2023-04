Resumão do BBB: Sem jogo da discórdia, mas com bons VTs

Os brothers que prometeram entregar tudo no ao vivo de segunda-feira perderam sua vez.

Apesar de os participantes estarem com altas expectativas, já que o programa acaba na próxima terça-feira, a segunda foi sem o tão esperado “último jogo da discórdia”.

Mas se engana quem achava que o começo da semana não renderia bons VTs.

Ricardo Alface explica indicação em Amanda (foto: Reproução Globo)

A visita de Cauã Reymond na casa mexeu com todos, principalmente com Domitila, que gerou vários memes com sua paixão pelo ator.

Mas vamos pros momentos de tensão?

Amanda e Larissa mostraram apreensão por estarem enfrentando Domitila neste paredão, já que a miss voltou de 6 e é considerada uma potência para as desérticas.

O Alface não perdeu tempo e fez seu próprio jogo. Sozinho para as câmeras, ele argumentou o porquê de ter indicado Amanda.