Após saída de Sarah, Alface revela futuro com ex-BBB: 'Descobrir lá fora'

A psicóloga Sarah Aline foi a eliminada na noite do último domingo (16). Affair de Ricardo Alface no jogo, ela saiu com 58,2% dos votos sendo que Bruna Griphao teve 41,09% e Aline, 0,71%. Pouco depois de sua saída, o único homem ainda confinado no jogo desabafou com Domitila sobre o futuro do relacionamento quando ele deixar o reality.