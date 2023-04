Ex-BBB Alan Passos relembra eliminação para Jean Wyllys: 'Perdi e ganhei'

O ex-BBB, que teve um affair com Grazi Massafera dentro do reality, agradeceu a oportunidade de participar da disputa com seu amigo (foto: Reprodução/Twitter @alan_Passos )

O mineiro Alan Passos, conhecido por sua participação na 5ª edição do Big Brother Brasil, relembrou, nesta sexta-feira (21/4), sua eliminação para Jean Wyllys, campeão da temporada 2005. O ex-BBB, que teve um affair com Grazi Massafera dentro do reality, ainda agradeceu a oportunidade de participar da disputa com Jean, seu amigo, e afirmou estar "orgulhoso" por ter feito parte da temporada.