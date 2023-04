BBB23: Audiência do reality despenca e Globo toma atitude sobre erros

A audiência dos últimos programas do BBB23 desagradou a produção ao revelar a inferença do público com a reta final do reality. Após uma série de críticas aos discursos de eliminação do apresentador Tadeu Schmidt e até mesmo o descontentamento com o resultado das berlindas, a TV Globo realizou uma enquete através do Globoplay.





Os assinantes se depararam nos últimos dias com diversas perguntas diz quanto a frequência com que acompanham o programa, por exemplo. “Você está assistindo e/ou acompanhando (vendo notícias, informações e acontecimentos) o BBB23?”, indagava uma questão.





Fato é que no mês passado, justo na semana de repescagem na qual Fred Nicácio e Larissa voltaram ao jogo, o reality registrou apenas 19 pontos de média. Ao todo, o programa tem renidido 20% a menos de audiência do que em 2022. As informações são do portal "Notícias da TV".

Isso porque estar ligado com as diversas dinâmicas diferentes adotadas após duas expulsões e uma desistência, que não foram bem vistas por parte dos telespectadores.





Desde então, a baixa nos números de audiência ascenderam um alerta para a direção, ainda mais por se tratar da reta final. Dentre as opções que assinantes do Globoplay poderiam escolher como resposta estavam: “Cheguei a acompanhar a edição, mas desisti”.





Nas redes sociais, as últimas eliminações como, por exemplo, de Cezar Black , Sarah Aline e Domitila Barros foram os assuntos mais comentados. A cada saída, internautas questionavam a diferença entre os resultados e as enquetes publicadas até então.





Além disso, pautas como racismo estrutural foram levantadas. Agora, restam no jogo Aline, Amanda, Bruna, Larissa e Ricardo Alface. As perguntas feitas pelo programa para saber melhor a posição do público não estão mais disponíveis.





Há um mensagem na plataforma afirmando que o questionário já atingiu o número de respostas suficiente. “Opa, atingimos o limite de respostas. Agradecemos a sua disponibilidade”, diz o aviso.