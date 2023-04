BBB23: Mãe de Domitila culpa racismo estrutural após eliminação da ativista

Domitila Barros é ativista e foi considerada uma das favoritas do programa (foto: Reprodução/TV Globo)



Embora tenha sido considerada uma das favoritas do programa em enquetes recentes , Domitila Barros não conseguiu permanecer no BBB23 e foi eliminada na última terça-feira (18). Além da ativista já estar cumprindo sua agenda de compromissos nos programas da emissora, sua mãe, Roberta Barros foi uma das convidadas do Encontro desta manhã.

"Eu acho que são muitos valores que a sociedade brasileira tem. Domitila e as outras pessoas negras do programa trouxeram uma proposta inovadora, e as pessoas têm muito medo de mudança. Eu acredito que tem muito a ver com essa força que Domitila tem de colocar as coisas, com essa força com que ela fala o que ela acredita", começou Roberta.





De fato, a Miss Alemanha se envolveu em pautas como empoderamento feminino ao longo do jogo e chegou a discutir com a sister Aline sobre o assunto . Rival das participantes do Quarto Deserto, Domitila era a última aliada de Ricardo Alface, último brother na casa.





Além dele, Amanda, Aline, Bruna e Larissa ainda disputam o prêmio. "Acho que isso, de certa forma, fez medo ao povo. Acho que aquele povo que acreditava em Domitila votou, mas acho que foi uma questão maior do que o voto. Foi uma mulher negra chegar nas finais, subir ao pódio, e acho que o Brasil não está preparado pra isso. Eu só vejo dessa forma. Mas quiçá, no próximo ano, chegará lá", concluiu Roberta.





De fato, a falta de diversidade racial dentre os ganhadores chama atenção. Apenas quatro pessoas negras venceram o programa desde o início do reality: Jean Wyllys, Mara Viana, Gleici Damasceno e Thelma Assis.





Após a eliminação de Domitila, um novo paredão já foi formado. Agora, Ricardo Alface e Larissa estão na berlinda. Na enquete do portal UOL, o biomédico aparece com 50,70% dos votos e a professora de Educação Fisíca, com 49,30%.