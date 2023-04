Resumão do BBB: Sarah eliminada, Alface líder e outro paredão

Com um discurso emocionante de Tadeu Schmidt, Sarah foi a eliminada da noite no BBB23.





Depois da saída da sister, teve uma nova prova de líder e Alface levou a melhor desta vez. Ele se livrou da berlinda, já que seria o próximo alvo das meninas do quarto deserto.





Sarah Aline foi a décima quinta eliminada do BBB23 (foto: Reprodução/Globo) O novo líder se questionou sobre o motivo das últimas eliminações, reforçando que Amanda, a sua indicação da semana, é uma jogadora que já devia ter sido eliminada.





E mais um paredão foi formado: Amanda, Domitila e Larissa.





Amanda se mostrou indignada com as acusações de Alface sobre ela ser “planta”, destacando as vezes que o brother se alterou em brigas.









Já Domitila, fã de numerologia, pareceu motivada e disse que espera ficar pelo menos até o dia 99 do reality.





E aí, você está gostando dos rumos desse jogo?