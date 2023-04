Telespectadores se revoltam com saída de Sarah: 'Acabando com o jogo'

Sarah Aline foi eliminada com 58,2% dos votos (foto: Reprodução/TV Globo)

A vitória em mais um paredão das sisters do antigo quarto Deserto causou repercussão nas redes sociais. Com a saída de Sarah Aline no último domigo (16) no paredão que também tinha Bruna Griphao e Aline, fãs da psicóloga detonaram a votação do público. Embora as enquetes estivessem acirradas, o resultado mostrou uma diferença maior do que se esperava.









Depois de Cezar Black ser eliminado , e agora Sarah, telespectadores citaram racismo na decisão dos telespectadores. "Não adianta mais, gente. É a vitória do RACISMO, vitória das torcidas alugando lan house e extorquindo pessoas, uma verdadeira facção criminosa que faz de TUDO pra esconder os erros das suas favoritas. Sarah não merecia sair para a Bruna. PIOR BBB DA HISTÓRIA!", escreveu um.





Bruna Griphao já havia sido criticada pela sua postura em uma discussão com Black antes da saída do enfermeiro. Agora, telespectadores seguem questionando sobre sua permanência na casa.





“O povo tira Sarah pra deixar essa Bruna? Parabéns torcida do quarto deserto, vocês estão acabando com o jogo!”, disse outra internauta. "É Sarinha, o Brasil prefere uma moça agressiva, escrota e mal educada ao invés de uma jovem preta educada, com posicionamento e orgulho. Não estava acirrado, Sarah saiu com quase 60%", se indignou uma terceira.





Tadeu Schmidt , no entanto, foi elogiado por seu discurso com a psicóloga. “Quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela”, declarou o apresentador.





Agora, o paredão está novamente formado por duas participantes aliadas, Larissa e Amanda, contra a rival Domitila Barros. Usando a hashtag 'Fora Larissa', um telespectador escreveu: “Não podemos desistir, lutamos por Sarah e precisamos lutar por Domi [Domitila Barros]. Ela merece estar no Top 5. A ADM [administradora] da Domi lutou muito para ajudar a Sarah , não podemos deixá-la na mão agora, na hora que Domitila está precisando mais que tudo”.

