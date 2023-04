Web critica discurso de Tadeu em eliminação de Black: 'Está péssimo'

Tadeu Schmidt foi criticado após discurso para Black (foto: TV Globo/Reprodução)

Cezar Black foi o eliminado do BB23 na noite da última quinta-feira (13), na berlinda em que também estavam Aline e Amanda. O resultado foi dado um dia após uma discussão entre o enfermeiro e Bruna Griphao , e internautas criticaram o discurso de Tadeu Schmidt, que segundo eles deu a entender que a atriz estava certa.









"Fato é que o discurso é um elemento de jogo e deveria ser usado mais estrategicamente pelo programa", acrescentou ele. Além disso, outros usuários da web concordaram que Bruna Griphao e as meninas do Quarto Deserto têm sido favorecidas pela direção.





Na foto publicada por Tadeu Schmidt ao lado de Black, telespectadores do progama se queixaram e fizeram com que o apresentador tirasse a opção de comentar. "As privilegiadas berram, abusam, fazem o que querem, e continuam aí. Retrato do Brasil e do mundo. Zero novidade", comentou um.





"Ele ser eliminado e a Bruna sair como “certa” é pra enterrar de vez essa edição horrível", declarou outro. "Eu não assisto mais BBB a partir de hoje. Boninho já escolheu a campea: a arrogante Bruna", especulou um terceiro.





A onda de críticas já se mantém há algumas semanas, desde quando Boninho passou a anunciar novas dinâmicas e a postura de Tadeu parecer ser de abatimento





"A maior decepção desse BBB pra mim não foi a Aline e sim o Tadeu mas últimas semanas. O discurso pro Fred Nicácio e pro Black foram totalmente parcial com as tóxicas. Fred não pode ter preto no podium e Black passou do ponto nas palavras dele, mas a racista é fofa", escreveu uma internauta no Twitter.

Legalzão o discurso exaltando o Cezar, mas muita coisa no texto reforçou a ideia lá dentro de que a Bruna estava corretíssima nas atitudes contra ele ontem. Talvez fosse melhor o Tadeu apenas anunciar quem sai, pq do jeito que ele está fazendo só desequilibra o #BBB23. — Chico Barney (@chicobarney) April 14, 2023

O Tadeu dizendo que foi Black que passou do ponto. O BLACK que foi humilhado e pelo discurso do Tadeu a culpa foi dele. O erro foi dele.



Não É paradoxo nenhum... é a crueldade dessa edição.#BBB23 — Liv.re (@LLisbon2) April 14, 2023