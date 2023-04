BBB23: Globo anuncia shows da final

Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao estão na grande final do BBB23, que será transmitida nesta terça-feira (25/4). A produção já definiu os artistas que poderão celebrar o fim de mais uma edição do reality: Iza, Carlinhos Brown, Mumuzinho e Lauana Prado.

Com a eliminação de Larissa nesse domingo (23/4) , com 49,98% dos votos, a disputa da final ficou entre Aline, Amanda e Bruna. O público deverá escolher a campeã do programa por meio de votação no Gshow — o voto é na pessoa que deseja dar o prêmio.A vencedora será revelada amanhã e ganhará quase R$ 3 milhões