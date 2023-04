BBB23: Enquete do Estado de Minas aponta quem leva o prêmio milionário

No Twitter, a votação aponta Aline como a grande campeã. No Instagram, é Amanda quem leva o BBB 23 em uma disputa acirrada (foto: Reprodução / TV Globo)

Hoje (25/3) é a grande final do BBB 23. A ex-Rouge Aline Wirley, a atriz Bruna Griphao e a médica Amanda disputam o prêmio de R$ 2,8 milhões. As votações estão abertas pelo site do Gshow e os espectadores escolhem quem deve levar o reality. Mas já que o resultado final só vai ser relevado à noite, o Estado de Minas decidiu consultar os seus leitores sobre quem será a grande vencedora.

Para isso, perguntamos aos seguidores do Twitter e do Instagram, por meio de enquetes, quem deve levar o prêmio . As duas redes apontam que Aline e Amanda estão em uma disputa acirrada. No Instagram, a médica venceu a enquete, com 45% dos votos, enquanto a ex-Rouge vem logo atrás com 43%.

Na rede social de Elon Musk, o cenário é diferente: Aline conquistou a grande maioria dos votos, totalizando 58.6%. Em segundo lugar, mas ainda distante, vem Amanda, com 25,2%. Em ambos os casos, Bruna aparece na terceira posição, com 16,2% no Twitter e 12% no Instagram.

Final do BBB 23

A transmissão ao vivo da final está marcada para às 22h25 de hoje e terá apresentações dos cantores Carlinhos Brown, Iza e Mumuzinho, jurados do ‘The voice kids’ e a sertaneja Lauana Prado.

Assim como nas edições anteriores, os colegas de confinamento das finalistas também vão participar da dinâmica do último dia da competição, exceto Bruno Gaga, Mc Guimê e Antônio ‘Cara de Sapato’, que desistiram ou foram expulsos do programa.

Além da premiação oficial, após a final, serão abertas as votações do Prêmio Gshow Rede BBB. Ao todo serão oito categorias: “Viralizei”, “A grande fic”, “Hablou mesmo”, “Ensaboado(a)”, “Quem foi o gato(a) sorrateiro(a)?”, “Quem foi o biscoiteiro(a)?”, “Afetos ditam prioridades” e “Tiro, porrada e bomba”.

As votações vão até amanhã, às 16h, quando os vencedores serão anunciados em uma live comandada por Jeska Grecco, Patrícia Ramos e Vivian Amorim.