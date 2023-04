BBB23: Saiba para quem vai a torcida de ex-brothers na final do reality

Sisters do quarto Deserto disputam a final do BBB23 (foto: Reprodução/Instagram)

final do BBB23 acontece nesta terça-feira (25) e os ex-participantes já estão prontos para a festa de despedida do reality. Com diversas atrações já confirmadas, os expulsos Cara de Sapato e Guimê e o desistente da edição Bruno Gaga ficarão de fora. Prontos para se encontrarem nos estúdios Globo, os ex-brothers que declararam suas torcidas concordaram em quem acham que deve vencer o programa.









Nas redes sociais, o que se discute é a baixa audiência e repercussão mediana da edição. Gil do Vigor, por exemplo, opinou que o fato das finalistas serem aliadas acabou diminuindo a rivalidade das torcidas. Os fãs de Amanda, por exemplo, se absteram no último paredão já que a médica não estava emparedade. O resultado? Apenas 22 milhões de votos que revelaram o número mais baixo de uma última berlinda na história do programa.