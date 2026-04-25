O que Neide, mãe de Milena, disse sobre Ana Paula Renault depois do BBB 26

A mãe de Milena, Neide Moreira, publicou uma carta emocionada no Instagram na última sexta-feira (24/4) para agradecer o apoio de Ana Paula Renault à filha durante o BBB 26. Na final realizada na terça-feira (21/4), Ana Paula foi consagrada campeã com 75,94% dos votos. Milena ficou com o vice.

"Como mãe da Milena, meu coração hoje transborda gratidão por você. Em meio a tantos desafios dentro do BBB 26, você foi apoio, foi carinho, foi força e isso não tem preço", escreveu Neide. "Saiba que você não fez parte só dessa trajetória você entrou para as nossas vidas e família. É o tipo de pessoa que a gente leva pra sempre no coração."

Neide apareceu na publicação com uma camiseta estampada com foto da final, em que Ana Paula e Milena aparecem abraçadas com Juliano Floss, terceiro colocado da edição.

Ana Paula Renault e Neide Moreira. Foto: Reprodução / Instagram

Com a agenda agitada de compromissos pós-BBB, Ana Paula e Milena ainda não retornaram a Minas Gerais e permanecem no Rio de Janeiro.

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As duas já tiveram um encontro virtual com Marina Sena, cantora e namorada de Floss, a quem também apelidaram de "eterna", em referência ao nome do quarto que ocupavam na casa, que acabou sendo aplicado ao grupo de aliados. .