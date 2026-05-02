'Ela respeita nossa música', diz Humberto Carrão sobre Shakira

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - "A gente está em um lugar que as pessoas gostam de festa. Eu adoro festa, como todo o Rio de Janeiro. Achei muito legal que a Shakira vai colocar Caetano Veloso e Maria Bethânia no seu show. Ela respeita nossa música", afirmou o autor Humberto Carrão.

Conhecido por seu jeito boêmio, Carrão diz que fica bastante feliz por ver Copacabana, um bairro conhecido por sua alegria, receber uma artista do tamanho de Shakira.

Em um período de descanso após interpretar Afonso Roitman no remake de "Vale Tudo" (2025), da Globo, Humberto Carrão tem aproveitado o período de descanso para concluir roteiro de seu primeiro longa-metragem como diretor e roteirista: um filme sobre Aracy de Almeida (1914-1988).

"O projeto vai focar nos últimos anos da vida dela. É uma obsessão minha fazer esse filme", afirmou ele no lounge da 99, que recebeu figuras como Ivete Sangalo, Liniker e Pabllo Vittar antes do show de Shakira no Rio de Janeiro.

"Eu fiz um esforço para deixar meus próximos trabalhos para o segundo semestre com o intuito de trabalhar no filme. Já estou concluindo o roteiro para tocar a ideia", disse.

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Além do filme, Carrão diz que está negociando um novo trabalho para o segundo semestre para a televisão. "Mas isso ainda não posso te falar qual é. E espero que você não descubra também (risos)", diz.