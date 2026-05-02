MEGASHOW NO RIO

Maria Bethânia e Caetano Veloso ensaiam com Shakira na Praia de Copacabana

Estrela colombiana cantou 'O que é, o que é' com Bethânia e 'Leãozinho' com Caetano', nesta sexta à noite (1º/5)

02/05/2026 00:45

Shakira e Caetano Veloso dividem o microfone em 'Leãozinho', no palco montado na Praia de Copacabana crédito: Caetano Veloso/Instagram/Felipe Veloso

Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia participaram de ensaio com Shakira, nesta sexta-feira (1º/5) à noite, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A colombiana e a baiana cantaram “O que é, o que é”, música de Gonzaguinha, aquela do refrão “eu sei/ que a vida devia ser bem melhor e será/ Mas isso não impede que eu repita/ É bonita, é bonita e é bonita”. Na última quarta-feira, completaram-se 25 anos da morte do compositor, aos 45 anos, vítima de acidente de carro no Paraná. Ele morava em BH, onde o corpo foi enterrado.

Com Caetano ao violão, Shakira cantou “Leãozinho”. Em seu Instagram, o baiano publicou fotos e vídeos do encontro, além da saudação: “Nos vemos amanhã, Copacabana! Bem-vinda ao Rio, @shakira”.

Shakira recebeu a estrela brasileira Maria Bethânia em seu palco no Rio de Janeiro Instagram/reprodução

Bethânia também publicou a foto das duas no seu Instagram, com a confirmação: “Nos vemos amanhã na Praia de Copacabana com @ Shakira.”

Tudo indica que a estrela colombiana será a nova tropicalista do pedaço, com os irmãos baianos em seu megashow deste sábado (4/5), na praia mais famosa do Brasil, previsto para as 21h45. É esperado público de 2 milhões de pessoas em Copacabana, que também recebeu megashows de Madonna, em 2024, e Lady Gaga, em 2025.

Mais cedo, especulou-se também sobre a presença de Anitta no palco neste sábado. Ela e Shakira acabaram de lançar o clipe “Choka choka”, cantado em português e espanhol, trazendo a batida do funk e ritmos latinos presentes na obra da colombiana. Indígenas e a exuberante natureza da floresta fazem parte das imagens.

Outra especulação envolveu Ivete Sangalo, que se encontrou com a estrela colombiana no Rio de Janeiro. Ambas estão hospedadas no Copacabana Palace.

