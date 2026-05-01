Lista VIP: veja as celebridades de área exclusiva em show da Shakira

Xamã, Taís Araújo e Ana Paula Renault estão entre os convidados confirmados para a área VIP do show de Shakira neste sábado (2/5), em Copacabana. A colombiana se apresenta às 21h45 para uma multidão estimada em mais de 2 milhões de pessoas na praia.

A seleção dos cerca de 700 convidados do espaço exclusivo é coordenada pela empresária Carol Sampaio, da CS Eventos, responsável pela lista VIP do projeto "Todo Mundo no Rio". Além dos já confirmados, também devem aparecer no setor reservado José Loreto, Ísis Valverde, Alanis Guillen, Malvino Salvador, Kyra Gracie e Duda Santos.

Programação começa às 17h45 com DJs brasileiros

Antes de Shakira subir ao palco, a programação prevê um "esquenta" com sets de Maz e Vintage Culture a partir das 17h45. Após a apresentação principal, ainda está previsto um DJ surpresa e um espetáculo de drones na orla para encerrar a noite.

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Foto: Reprodução/Redes sociais

A área VIP vai além da proximidade com o palco. O espaço oferece buffet liberado, open bar, mesas e zonas de descanso, além de ativações de marcas que usam o local como ponto de contato com influenciadores e convidados. No total, os 700 nomes do setor exclusivo representam uma fatia pequena diante do público de milhões esperado na areia de Copacabana.