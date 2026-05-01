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Fãs de Shakira lotam as areias de Copacabana para ver ensaio

O show no Rio de Janeiro é gratuito e aberto ao público, a partir das 21h30 deste sábado (2/5)

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01/05/2026 21:52

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Quantos álbuns Shakira comercializou desde o início da carreira?
A expectativa é de um repertório que combine faixas do álbum mais recente de Shakira com sucessos de diferentes fases da carreira crédito: Chino Lemus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Shakira lotou as areias de Copacabana, no Rio de Janeiro, em frente ao hotel Copacabana Palace, na noite desta sexta (1º/5), para o ensaio do show que apresentará no sábado. Em vídeos nas redes sociais, fãs mostram uma multidão em clima de carnaval à espera da colombiana, mesmo com tapumes barrando a visão mais próxima ao palco.

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A própria artista também apareceu, pouco antes da apresentação, acenando para os fãs na sacada do hotel, fazendo expressões de surpresa diante da multidão.

O show no Rio de Janeiro é gratuito e aberto ao público, a partir das 21h30 deste sábado (2/5). A diva se apresenta depois de Lady Gaga e Madonna tomarem o mesmo palco nos anos anteriores. Nesta sexta, acontece a passagem de som e o teste de luz da estrutura.

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Repertório

No sábado, a expectativa é de um repertório que combine faixas do álbum mais recente de Shakira com sucessos de diferentes fases da carreira. Entre as músicas mais prováveis estão canções novas, como "Puntería" e "La Fuerte", além de hits como "Hips Don?t Lie", "Chantaje" e "Suerte (Whenever, Wherever)".

Parcerias recentes, como "TQG", com Karol G, e "BZRP Music Sessions #53", com Bizarrap, também devem aparecer, além de "Choka Choka", com Anitta, e uma possível participação de Ivete Sangalo, segundo rumores que circularam nesta sexta.

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O repertório ainda deve abrir espaço para momentos nostálgicos, com músicas como "Antología", "Estoy Aquí" e "Pies Descalzos, Sueños Blancos".

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