Antes do megashow, banda de Shakira improvisa ensaio em hotel no Rio

Na tarde desta sexta-feira (1º/5), véspera do megashow gratuito de Shakira na Praia de Copacabana, integrantes da banda da artista deram um gostinho do que vem por aí ao compartilhar um ensaio informal direto dos bastidores, no Copacabana Palace.

Publicado nas redes sociais dos próprios músicos, o vídeo mostra a equipe reunida em um dos salões do hotel, onde a cantora está hospedada com sua comitiva. Em clima descontraído, a sessão improvisada evidencia a sintonia entre os instrumentistas poucos dias antes da apresentação que deve atrair cerca de 2 milhões de pessoas à orla carioca.

Nas imagens, o baterista Brendan Buckley e o percussionista Ihosvanni Conyedo foram acompanhados pelo baixista Donald Alford II em performance que contemplou ritmos latinos. A publicação rapidamente repercutiu entre fãs, que acompanham a movimentação da equipe no Rio de Janeiro.

Vídeo gravado no Copacabana Palace mostra músicos em clima de bastidor antes do megashow na orla Redes sociais/Reprodução

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o show de Shakira integra o evento Todo Mundo no Rio, que contará com uma megaestrutura montada na praia, incluindo palco ampliado, passarela e torres de som distribuídas pela areia.