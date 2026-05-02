Vídeo: paixão por Shakira leva fã a mudar nome para Shekiro e tatuar artista

Um cuidador de idosos de 49 anos tomou uma decisão incomum para demonstrar sua admiração pela cantora Shakira: mudou oficialmente o próprio nome para Shekiro Winsker Gomes da Silva Mendes. Ele é um dos muitos fãs que ocuparam a areia e o calçadão de Copacabana neste sábado (2) para o show da artista colombiana.

Batizado originalmente por escolha do avô, Shekiro conta que a transformação foi motivada por uma paixão de longa data. Além do nome, ele carrega o nome da cantora tatuado nas costas. "Mudei meu nome por ela e quero muito poder ver ela", afirmou em entrevista ao Jornal Hoje.

Veja imagens:

Amizades e emoções na fila de Copacabana

O público que chegou cedo veio de longe. Um vídeo divulgado pelo perfil do evento Todo Mundo no Rio mostra fãs vindos da Colômbia, Eslováquia, Inglaterra, Alemanha, Argentina e outros países, todos dispostos a garantir um lugar de frente ao palco.

Brasileiros de todos os estados também compareceram ao evento. Melhor evento do Brasil! Não faltamos. Saímos sempre de Minas em maio. Já entrou no calendário total, disse um internauta no comentário da postagem. São Paulo já está vazia, está literalmente todo mundo no Rio, comentou outra.

Eu sou da Alemanha e vim só para Todo Mundo no Rio, contou um outro.

Palco maior que o de Madonna e surpresas no show

A estrutura montada para a apresentação é a maior usada pela organização desde o show de Madonna em 2024. O palco tem cerca de 1.500 metros quadrados, 56 metros de altura e 680 metros quadrados de painéis de LED. Ao longo da orla, 16 torres de som e telões foram distribuídos para ampliar a visibilidade do público.

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Na noite de sexta-feira (1º), durante a passagem de som, a cantora ensaiou o que devem ser as surpresas da noite, incluindo a participação dos artistas brasileiros Maria Bethânia e Caetano Veloso.