Shakira faz o Brasil cantar em espanhol e terá Caetano e Bethânia no palco

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

A escolha de Shakira como atração da terceira edição do Todo Mundo no Rio, neste sábado (2/5), vem ao encontro deste momento de supervalorização da cultura latina. Vide o megassucesso do show do porto-riquenho Bad Bunny no Super Bowl, em fevereiro, poucos dias depois de conquistar o primeiro Grammy de Álbum do Ano dado a um disco cantado em espanhol.

Nomes dos americanos Britney Spears e Justin Bieber chegaram a circular como possíveis atrações na Praia de Copacabana, mas a colombiana será a estrela do projeto que já reuniu milhares de pessoas para ver Madonna, em 2024, e Lady Gaga, em 2025.



Shakira vai cantar em espanhol no palco de 1,5 mil metros quadrados, maior do que os de Madonna e Gaga, reforçando seu status de “Rainha da América Latina”.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro espera que o show da “Loba”, como é conhecida pelos fãs, movimente cerca de R$ 800 milhões, superando Madonna (R$ 469 milhões) e Lady Gaga (R$ 592 milhões). A expectativa é reunir cerca de 2 milhões de fãs.

Porém, a associação HotéisRIO informou que a taxa média de ocupação hoteleira em Copacabana é de cerca de 74%, bem menor do que as registradas nos shows de Lady Gaga (95%) e Madonna (96%).

Números à parte, fato é que Shakira, de 49 anos, ajudou – e muito – a globalizar o pop latino. Iniciou sua carreira ainda adolescente. Em 1991, aos 13, lançou o álbum “Magia”. Já havia participado de programa de televisão que buscava artistas infantis, conquistando três vezes o primeiro lugar.

Shakira no show da turnê 'Las mujeres ya no lloran' na Cidade do México, em março deste ano Yuri Cortez/AFP/1/03/2026

Filha de pai libanês e mãe colombiana, Shakira Isabel Mebarak Ripoll nasceu em Barranquilla, em 1977. Estabeleceu-se em Miami na década de 1990. Ano passado, declarou que ser imigrante nos EUA de Donald Trump é “viver em constante medo”. Contou à BBC que se mudou para lá, como tantos outros colombianos, em busca de um futuro melhor.

Descoberta por um executivo da gravadora Sony, assinou contrato para três discos aos 14. A projeção internacional veio em 1995, por volta dos 18, com o álbum “Pies descalzos”, seguido por “¿Dónde están los ladrones?” (1998).

Copa do Mundo

Dona de voz grave e com presença de palco marcada pela movimentação dos quadris, sua assinatura, Shakira acumula dezenas de sucessos, de “Hips don’t lie”, hit do verão em 2006, a “Waka waka”, tema oficial da Copa do Mundo em 2010. Dialoga com novas vertentes da música latina, como o reggaeton de “Chantaje”, parceria com o conterrâneo Maluma.

A vida pessoal da estrela também é “globalizada”. Em 2011, iniciou o relacionamento com o jogador de futebol espanhol Gerard Piqué, com quem teve dois filhos, Milan e Sasha. Entre 2014 e 2017, desacelerou a carreira para se dedicar à família. O retorno veio em 2022, em meio à rumorosa separação do craque, após a descoberta da traição.

Nesse contexto, canções adotaram o discurso da autonomia feminina, sintetizado no verso “as mulheres não choram/as mulheres faturam”, da música “BZRP”. Ela traz ao Brasil a turnê “Las mujeres ya no lloran”.

Anitta e Shakira acabam de lançar o clipe 'Choka choka'. Brasileira é dada como certa no palco da colombiana neste sábado (2/5), na Praia de Copacabana Reprodução

Diferentemente de várias estrelas pop, Shakira compõe as próprias canções, desde os 8 anos. Ao longo da carreira, destacou-se não só pela performance, mas pelas letras. Fora dos palcos, mantém trabalho filantrópico com a Fundação Pies Descalzos, voltada à educação de crianças em situação de vulnerabilidade na Colômbia.

A relação com o Brasil é antiga. Fluente em português, desde os anos 1990 ela traz turnês ao país – cantou em BH em 1997, na extinta Estação 767. Em entrevistas, diz que aprendeu a língua para retribuir o carinho dos fãs brasileiros.

Baianos no palco

Caetano Veloso e Maria Bethânia participaram de ensaio com Shakira, nesta sexta-feira (1º/5) à noite, na Praia de Copacabana. A colombiana e a baiana cantaram “O que é, o que é”, música de Gonzaguinha. Com Caetano, que tocou violão, Shakira cantou “Leãozinho”.

Em seu Instagram, Caetano saudou: “Nos vemos amanhã, Copacabana! Bem-vinda ao Rio, @shakira”. Bethânia, assim como o irmão, postou foto com a anfitriã em seu Instagram, com o aviso: “Nos vemos amanhã na Praia de Copacabana com @ Shakira.”

A apresentação deste sábado deve percorrer diferentes fases da carreira. No mês passado, Shakira lançou “Choka choka”, parceria com Anitta, dada como certa no palco. Um encontro com Ivete Sangalo, hospedada no mesmo Copacabana Palace da estrela, gerou especulações sobre dueto com a baiana.

Durante a montagem do palco, o serralheiro Gabriel de Jesus Firmino, de 28 anos, morreu após ficar imprensado entre dois elevadores, no último domingo (26/4). Em nota, a organização informou que a cantora ficou profundamente comovida e prestou solidariedade à família.

Maracanã e Pão de Açúcar

Shakira desembarcou no Brasil na última quarta-feira (29/4). Desde então, busca reforçar a conexão com o país por meio de posts nas redes sociais, com o Pão de Açúcar ao fundo, vídeos falando português e da aparição na varanda do Copa, vestida de amarelo e azul, de onde deu adeusinho para os fãs. No Maracanã, ganhou camisas do Flamengo e Fluminense.

Neste sábado, a “Rainha da América Latina” chega ao palco de Copacabana disposta a provar que o Brasil, único país do continente que não fala espanhol, também canta na língua de Shakira.

Alerta dos EUA

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu alerta aos turistas norte-americanos sobre o show de Shakira. O comunicado afirma que grandes multidões “são imprevisíveis e podem representar riscos”, orientando o público para ficar atento, traçar rotas de saída e adotar planos preventivos em caso de separação de amigos ou familiares ou situações de emergência.

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SHAKIRA EM COPACABANA

Neste sábado (2/5), às 21h20, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Transmissão ao vivo pela TV Globo, Multishow e Globoplay.