Educação que transforma: o impacto social de Shakira além dos palcos

Desde o fim dos anos 1990, Shakira construiu uma trajetória que vai além dos palcos. A cantora colombiana tornou-se uma das figuras mais conhecidas do cenário da filantropia e educação na América Latina. Em especial, por meio da Fundación Pies Descalzos. Criada em 1997, a organização surgiu em um contexto de forte desigualdade social na Colômbia e passou a atuar diretamente na oferta de educação de qualidade para crianças em situação de vulnerabilidade.

O país, marcado por décadas de conflito armado, pobreza e deslocamento interno, apresenta realidades contrastantes. Afinal, enquanto grandes cidades concentram crescimento econômico, comunidades periféricas e zonas rurais ainda enfrentam carência de serviços básicos, infraestrutura precária e acesso limitado à escola. Nesse cenário, o trabalho social de Shakira, com foco em educação, tornou-se um exemplo de como iniciativas privadas podem complementar políticas públicas.

Criada em 1997, a Fundación Pies Descalzos surgiu em um contexto de forte desigualdade social na Colômbia e passou a atuar diretamente na oferta de educação de qualidade para crianças em situação de vulnerabilidade – Divulgação

Qual é o contexto social que levou à criação da Pies Descalzos Foundation?

Na década de 1990, a Colômbia registrava altas taxas de pobreza e um grande número de crianças fora da escola. Em especial, nas regiões afetadas pela violência e pelo deslocamento forçado. Assim, famílias inteiras deixavam suas casas para fugir de confrontos armados, chegando às cidades sem estrutura, emprego ou moradia estável. Muitas dessas crianças passavam a viver em assentamentos informais, com acesso restrito a serviços essenciais.

Foi nesse ambiente que Shakira, ainda em ascensão na carreira musical, decidiu criar a Pies Descalzos Foundation. O objetivo principal era oferecer educação integral a crianças pobres e desfavorecidas, aliando ensino formal a alimentação, apoio psicossocial e espaços seguros de convivência. Dessa forma, a fundação começou atuando em áreas urbanas marginalizadas, onde o abandono escolar e o trabalho infantil eram recorrentes.

Com o tempo, a entidade ampliou seu raio de ação para diferentes regiões da Colômbia, sempre priorizando comunidades vulneráveis. A estratégia adotada consistiu em construir ou reformar escolas, estabelecer parcerias com autoridades locais e envolver as famílias no processo educativo, buscando romper ciclos de exclusão social.

Filantropia e educação: como a fundação atua no dia a dia?

O foco central da Pies Descalzos Foundation está em transformar a escola em um espaço de oportunidades. Em vez de funcionar apenas como local de aulas, as unidades administradas ou apoiadas pela organização são pensadas como centros comunitários, nos quais crianças e adolescentes têm acesso a múltiplos serviços. Essa abordagem reforça a ideia de que a educação não se resume ao conteúdo curricular, mas inclui proteção, nutrição e desenvolvimento emocional.

Entre as principais frentes de atuação da fundação, destacam-se:

Construção e gestão de escolas públicas modelo em bairros periféricos e comunidades vulneráveis.

em bairros periféricos e comunidades vulneráveis. Oferta de alimentação escolar para estudantes, reduzindo a insegurança alimentar e favorecendo a permanência na escola.

para estudantes, reduzindo a insegurança alimentar e favorecendo a permanência na escola. Programas de apoio psicossocial para crianças afetadas por violência, pobreza extrema ou deslocamento interno.

para crianças afetadas por violência, pobreza extrema ou deslocamento interno. Formação de professores , com foco em metodologias inovadoras e educação inclusiva.

, com foco em metodologias inovadoras e educação inclusiva. Envolvimento da comunidade, por meio de atividades com famílias e lideranças locais.

Ao longo dos anos, a organização consolidou escolas em cidades como Barranquilla, Cartagena e Quibdó, entre outras. Em muitos casos, a presença da fundação contribuiu para melhorar indicadores locais de matrícula e permanência escolar, além de estimular investimentos públicos em infraestrutura e serviços ao redor das unidades educacionais.

Quais resultados e impactos o trabalho social de Shakira já apresentou?

Passadas quase três décadas desde a criação da entidade, a Pies Descalzos Foundation é frequentemente citada em debates sobre filantropia e educação na América Latina. Assim, diversos relatórios de organizações parceiras e de organismos internacionais destacam o aumento do acesso à escola em áreas atendidas pela fundação, bem como a melhoria no desempenho acadêmico de estudantes.

Entre os resultados mais recorrentes estão:

Redução do abandono escolar em comunidades atendidas, com maior permanência de crianças e adolescentes na educação básica. Melhoria na infraestrutura de bairros periféricos, impulsionada pela construção de escolas que atraem novos serviços e projetos públicos. Fortalecimento do vínculo família-escola, favorecendo a participação dos responsáveis na rotina escolar. Visibilidade internacional para o tema da educação em contextos de pobreza, estimulando doações e parcerias.

A combinação entre o alcance global da imagem de Shakira e a atuação técnica da equipe da fundação tem permitido canalizar recursos privados, apoios institucionais e atenção da mídia para causas ligadas à infância e à educação. Afinal, esse tipo de exposição costuma facilitar a construção de alianças com governos, empresas e outras organizações sociais.

Na Colômbia, o trabalho social de Shakira por meio da Pies Descalzos Foundation contribuiu para manter a educação de crianças pobres no centro do debate público – depositphotos.com / Image Press Agency



Por que o engajamento de artistas em causas sociais é relevante?

O envolvimento de artistas em projetos de filantropia e educação não substitui o papel do Estado. Porém, pode funcionar como um catalisador de debates e iniciativas. Afinal, figuras públicas com grande audiência, como Shakira, conseguem ampliar a circulação de informações sobre temas sociais e mobilizar público, recursos e parceiros para ações concretas.

No caso da Pies Descalzos Foundation, essa visibilidade ajudou a trazer a realidade das crianças colombianas em situação de vulnerabilidade para a agenda internacional. Ademais, a atuação de Shakira também se estendeu a fóruns globais sobre educação, nos quais a artista tem reforçado a importância de investimentos em primeira infância, formação docente e escolas seguras.

Especialistas em políticas públicas costumam apontar três efeitos principais do engajamento de artistas em causas sociais:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Amplificação de mensagens , com maior alcance de campanhas e informações relevantes.

, com maior alcance de campanhas e informações relevantes. Captação de recursos , por meio de parcerias, doações e eventos beneficentes.

, por meio de parcerias, doações e eventos beneficentes. Pressão simbólica sobre decisores públicos e privados, que passam a ser mais cobrados em relação a determinadas pautas.

Na Colômbia, o trabalho social de Shakira por meio da Pies Descalzos Foundation contribuiu para manter a educação de crianças pobres no centro do debate público. Afinal, em um país ainda marcado por desigualdades, o exemplo de uma artista que converte parte de sua projeção em projetos educativos duradouros tornou-se uma referência de como a visibilidade pode ser usada para enfrentar desafios históricos e abrir novas perspectivas para as gerações mais jovens.