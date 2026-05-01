Detonautas traz seu rock a BH neste sábado (2/5)
Banda divulga o disco 'Rádio love nacional' e promete cantar antigas e novas canções no Festival Mineiro da Cerveja
A banda de rock carioca Detonautas, com quase três décadas de história, vem rodando o país com a turnê “Elétrico”, que passou pelo Rock in Rio e Lollapalooza. Neste sábado (2/5), o palco será BH. O grupo estará no Festival Mineiro da Cerveja, na Praça José Mendes Jr., Funcionários. Cash, 100% Charlie Brown e Velotrol são outras atrações do evento, que reunirá 10 cervejarias.
Tico Santa Cruz (voz), Renato Rocha (guitarra), Fábio Brasil (bateria), Phil Machado (guitarra) e André Macca (baixo) vão apresentar sucessos e o “lado B” do Detonautas. “Músicas que são variações ou não ficaram tão famosas e são boas de tocar ao vivo estão no setlist. Também separamos para mostrar ao público uma parcela importante das músicas novas”, afirma Tico Santa Cruz.
Em março, o grupo lançou “Rádio love nacional”, seu nono álbum. “O disco tem sonoridade diferente de tudo que já fizemos, abre horizonte novo. Tem muitas influências da música brasileira, é leitura traduzida da música brasileira para o rock do Detonautas”, diz o vocalista.
Desta vez, a banda vai de Rita Lee ao brega funk, mesclando diferentes gêneros. “Fiquei bastante tempo debruçado na biografia da Rita, tive experiência muito bacana com discografia, documentários e livros dela. Isso me influenciou a escrever a primeira faixa do novo álbum, ‘Potinho de veneno'”, conta Tico.
“Rádio love” é uma virada na carreira da banda. Nos próximos meses, a estrutura dos shows será remodelada para acompanhar a estética do álbum. A ideia é construir uma ponte entre gerações.
“A dinâmica agora é outra. Antigamente, tínhamos apenas rádio, MTV e algumas outras variáveis que levavam o rock até as pessoas. As últimas gerações já nasceram conectadas à internet, por isso tendem a ter visão mais diversificada. Não se aprofundam tanto, a não ser que tenham realmente se identificado”, afirma Tico.
Segundo o vocalista, é comum jovens acompanharem os pais a shows da banda. Também há aqueles que estão ali para experimentar o rock por conta própria, observa.
"Muitas vezes as gerações mais novas querem viver uma época que eles não puderam experimentar. Eu, por exemplo, quando era adolescente, gostava de viver como se estivesse nos anos 70, então ouvia bandas mais antigas. É comum esse interesse, por isso muitos jovens acabam se conectando com o Detonautas”, acredita Tico.
FESTIVAL MINEIRO DA CERVEJA
Sábado (2/5), a partir das 14h, na Praça José Mendes Júnior, Funcionários. Ingressos: R$ 90 e R$ 120 (lote extra), à venda na plataforma Sympla.
OUTRAS ATRAÇÕES
>>> QUERMESSE DA MARY
Desta sexta-feira a domingo (3/5), das 10h às 20h, o CCBB (Praça da Liberdade, 450, Funcionários) recebe edição especial da Quermesse da Mary. Mulheres expõem artes têxteis, bordados, roupas, cerâmicas, perfumes, sabões, cosméticos e joias, dialogando com a mostra “Marlene Barros: Tecitura do feminino”, em cartaz no local. A curadoria é de Mary Arantes.
>>> IMUNE E SEMPRE
O Festival ImuNe e a Feira SeMPre, da Semana da Música Preta, Indígena, Periférica e LGBTQIAPN+, ocupam, sábado e domingo (2 e 3/5), a Funarte (Rua Januária, 68, Centro), o Estúdio Premium (Rua Pouso Alto, 303, Serra) e a casa de shows Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia). Haverá rodas de conversa e shows de Tamara Franklin, Letícia Fialho, Raphael Salles, Swing Safado e Vita’s House. Amanhã, a programação começa às 10h, na Funarte, prossegue às 14h30, no Premium, e às 22h tem festa na Autêntica, com Calleb Capiva, Cleópatra e Kingdom, entre outros. Ingressos na plataforma Sympla, por R$ 50 (2º lote). Domingo, a agenda começa na Funarte, às 10h, e segue para o Premium às 14h30.
>>> JAZZ, BLUES E VINHOS
O entorno do Museu Histórico Abílio Barreto (Rua Bernardo Mascarenhas, Cidade Jardim) recebe o Festival de Jazz, Blues, Massas e Vinhos neste sábado (2/5), das 10h às 22h, com trilha sonora a cargo de Caramelo Blues e Sunshine Woman. Entrada franca.
* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria