Grupo Maria Cutia e Palhaço Cloro prometem fazer a alegria do feriadão
Artistas se apresentam gratuitamente, até domingo (3/5), no Parque Municipal Américo Renné Giannetti e na Praça da Saúde, no Grajaú
O Grupo Maria Cutia e o palhaço Cloro prometem alegrar o feriadão em BH. O primeiro apresentará três atrações, desta sexta-feira a domingo (1º a 3/5), no Parque Municipal Americo Renné Giannetti. Sábado, o palhaço planeja “engolir letras” no mesmo local, repetindo a dose domingo, na Praça da Saúde, no Bairro Grajaú.
Maria Cutia comemora 20 anos de carreira com os espetáculos “Mundos”, hoje; “Aquarela”, amanhã; e “Na roda”, domingo, sempre às 16h. A atriz, palhaça e cantora Mariana Arruda, cofundadora do grupo, diz que é muito bom celebrar a data no coração da capital, pois foi no Parque Municipal que a trupe apresentou seus primeiros trabalhos.
“Vamos fazer uma pequena mostra com três espetáculos direcionados para as famílias”, informa. “Mundos”, dirigido por Eugênio Tadeu, reúne canções infantis de vários países em um tributo às infâncias. Haverá brincadeiras com tecidos, pratos e talheres.
O cenário é do artista plástico Rai Bento, que trabalha com o Grupo Giramundo. “Ele pinta o mapa mundi com os continentes unidos. Esse mapa é mítico e místico, pois Rai coloca dragões e sereias. Brincamos como se a infância estivesse toda no mesmo barco”, diz Mariana.
“Aquarela” reúne canções inspiradas no olhar do Maria Cutia sobre a infância. Participam da festa os bonecos criados pela Casa Volante, de Guapé.
“O espetáculo tem a música ‘Tradicional família moderna’, que fala de uma criança com duas mães e de outra com dois pais. A gente toca em questões políticas, como a necessidade do diálogo. Famílias assim sempre existiram, mas não eram 'visíveis'. Hoje, a gente busca dar visibilidade às diversas famílias”, comenta Mariana.
“Na roda”, por sua vez, foi criado há 20 anos. “O espetáculo vai mudando ao longo do tempo, porque a gente sente que teatro é arte viva, feita com o público”, observa a atriz. Em cena estão o artista, uma peneira de fita e uma mala.
O argentino Diego Gamarra, o Palhaço Cloro, comemora três décadas de ofício. “Com 18 anos, viajei pela Argentina; com 21, pela América Latina. Entre todas as cidades que visitei, escolhi BH para ser a minha casa”, afirma.
A Casa Circo Gamarra, criada por ele, fica no Bairro Santa Tereza. Neste fim de semana, o artista dá início à temporada que percorrerá as nove regionais de BH, aos sábados e domingos, às 10h, com entrada franca.
“Uso muito a linguagem corporal e a expressão física. Misturo o palhaço de teatro, com suas emoções, ao de circo, pois venho do teatro de rua e das técnicas circenses”, explica.
Usando técnicas de malabares e equilíbrio, Gamarra aposta na dramaturgia que preza o incentivo à leitura. “O palhaço brinca com sua biblioteca e vai passando por diversas situações. É o despertar do lúdico e do imaginário através do contato com o livro-objeto. É um espetáculo visual, no qual quase não se fala”, afirma Diego.
Em maio, a agenda de Cloro vai passar pela Praça João Viana, Venda Nova (9/5); Praça Guimarães Rosa, Cidade Nova (10/5); Praça Professor Corrêa Neto, São Cristóvão (16/5); Lagoa do Nado (17/5); Centro Zilah Spósito, Jaqueline (23/5); Parque Carlos Tavares,Barreiro (24/5); e Vila Dias, em Santa Tereza (30/5).
GRUPO MARIA CUTIA
Nesta sexta-feira (1º/5), às 16h, espetáculo “Mundos”. Sábado (2/5), às 16h, “Aquarela”. Domingo (3/5), às 16h, “Na roda”. Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Avenida Afonso Pena, 1.377, Centro). Entrada franca.
PALHAÇO CLORO
O palhaço “engolidor de letras” estará sábado (2/5), às 10h, na Praça dos Patins do Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Avenida Afonso Pena, 1.377, Centro). Domingo (3/5), às 10h, ele se apresenta na Praça da Saúde, Bairro Grajaú. Entrada franca.