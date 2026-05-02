Boninho diz que sempre adorou Ana Paula Renault
Diretor de TV foi responsável por expulsá-la do BBB 16, depois de Ana Paula dar dois tapas no rosto de Renan
O diretor de TV Boninho, hoje na Record à frente do reality 'A casa do patrão', usou as redes sociais para elogiar Ana Paula Renault, vencedora do BBB 26 (Globo). Dez anos antes, ele teve de expulsá-la do BBB 16 após ela dar dois tapas no rosto de Renan. No X, ele contou que sempre gostou dela e que um dia antes teve uma conversa decisiva com a então sister.
"Eu sempre adorei a Ana Paula, ela iria ganhar na primeira vez. Um dia antes dela ser eliminada, eu fui a 'psicóloga' dela, que queria saber se estava bem, se o público estava gostando dela", comentou.
"Eu não podia falar, então tentei disfarçar. Acho que foi por isso que ela se auto eliminou", emendou o profissional.
Segundo ele, até torceu para Renan, que chamou de "mala", não pedir a expulsão de Ana Paula, mas isso não aconteceu. "O pentelho pediu a cabeça dela. Ela nunca entendeu! Pena."
E por falar em A Casa do Patrão, o novo reality show de Boninho estreou na segunda-feira (27/4) com bons índices de audiência na Record e, apesar da desconfiança do público, também apresentou números expressivos em suas câmeras ao vivo exibidas no Disney+.
O programa foi a estreia mais vista do streaming no Brasil desde junho de 2024, quando ocorreu a fusão da plataforma com o Star+. Os números levam em consideração as primeiras 24 horas de lançamento de todos os conteúdos do catálogo.