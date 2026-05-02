Assine
overlay
Início Cultura
TV

Boninho diz que sempre adorou Ana Paula Renault

Diretor de TV foi responsável por expulsá-la do BBB 16, depois de Ana Paula dar dois tapas no rosto de Renan

Publicidade
Carregando...
LV
LEONARDO VOLPATO
LV
LEONARDO VOLPATO
Repórter
02/05/2026 16:12

compartilhe

SIGA
×
O projeto será produzido por Boninho — conhecido por ter comandado o Big Brother Brasil ao longo de 24 edições — e simboliza um marco na sua trajetória, afinal será seu primeiro trabalho autoral e independente após encerrar seu vínculo de décadas com a TV Globo no fim de 2024. A programação semanal do novo reality inclui atividades fixas que influenciam diretamente o rumo da disputa.
Conhecido por ter comandado o Big Brother Brasil ao longo de 24 edições, Boninho tem seu primeiro trabalho autoral e independente com 'A casa do patrão' crédito: Reproduc?a?o/X

O diretor de TV Boninho, hoje na Record à frente do reality 'A casa do patrão', usou as redes sociais para elogiar Ana Paula Renault, vencedora do BBB 26 (Globo). Dez anos antes, ele teve de expulsá-la do BBB 16 após ela dar dois tapas no rosto de Renan. No X, ele contou que sempre gostou dela e que um dia antes teve uma conversa decisiva com a então sister.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

"Eu sempre adorei a Ana Paula, ela iria ganhar na primeira vez. Um dia antes dela ser eliminada, eu fui a 'psicóloga' dela, que queria saber se estava bem, se o público estava gostando dela", comentou.

"Eu não podia falar, então tentei disfarçar. Acho que foi por isso que ela se auto eliminou", emendou o profissional.

Segundo ele, até torceu para Renan, que chamou de "mala", não pedir a expulsão de Ana Paula, mas isso não aconteceu. "O pentelho pediu a cabeça dela. Ela nunca entendeu! Pena."

E por falar em A Casa do Patrão, o novo reality show de Boninho estreou na segunda-feira (27/4) com bons índices de audiência na Record e, apesar da desconfiança do público, também apresentou números expressivos em suas câmeras ao vivo exibidas no Disney+.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O programa foi a estreia mais vista do streaming no Brasil desde junho de 2024, quando ocorreu a fusão da plataforma com o Star+. Os números levam em consideração as primeiras 24 horas de lançamento de todos os conteúdos do catálogo.

Tópicos relacionados:

ana-paula ana-paula-renault bbb bbb-26 boninho eliminada

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay