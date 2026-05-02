Shakira no Rio: tudo que você precisa saber para o megaevento em Copacabana

O que não pode levar

Vidro (garrafas, copos), cadeiras grandes, coolers e acampamentos são proibidos nos pórticos de revista.

Dicas de segurança e saúde

Evite usar o celular na multidão, use doleira, ative autenticação e hidrate-se bem. Leve protetor solar.

O metrô vai operar sem interrupções. Os trens da Linha 2 seguirão direto da Pavuna até General Osório/Ipanema, sem necessidade de baldeação. A tarifa de ida e volta sai por R$ 15,80, com entrega de pulseira para facilitar o embarque após o show. As catracas aceitam pagamento por aproximação. A estação recomendada é a Siqueira Campos, tanto na chegada quanto na saída. A Cardeal Arcoverde funcionará apenas para desembarque entre as 16h e as 22h, e os trens poderão passar direto se estiver superlotada.

Para quem vem de ônibus, até as 21h de sábado, 24 linhas municipais e 6 intermunicipais farão desembarque no bolsão da Avenida Princesa Isabel. Entre as municipais estão as linhas 169, 232, 238, 265, 298, 312, 324, 328, 355, 363, 368, 383, 388, 393, 397, 399, 410, 457, 474, 483, 550, 553, 554 e 2338. As intermunicipais incluem as linhas 740D, 2740D e 775D (Charitas), 2125C (Magé), 2951C (Duque de Caxias) e 1955B (Nova Iguaçu). Na volta, é preciso caminhar até a Enseada de Botafogo. O BRT funciona 24 horas.

A partir das 18h deste sábado, todas as vias que dão acesso a Copacabana serão fechadas. Foto: Reprodução/Prefeitura do Rio

Pela Supervia, os ramais operam normalmente na ida, mas a Central do Brasil fecha às 21h15. Na volta, reabre à meia-noite de domingo, com trens partindo de hora em hora para Santa Cruz, Japeri e Saracuruna. No VLT Carioca, a Linha 1 (Santos Dumont-Gentileza) terá intervalos de 15 minutos das 6h às 21h. O retorno especial vai das 23h30 até as 5h de domingo, com trens a cada meia hora. A conexão com o metrô é feita pela Parada Carioca. O desembarque será apenas nas paradas Santos Dumont, Cordeiro da Graça, Rodoviária e Terminal Gentileza.

Embarcações também poderão participar, mas apenas para ver o show da água. Só barcos previamente aprovados e com selo estão autorizados. A saída depende de inspeção final, com verificação de lotação, itens de salvamento e Lei Seca para o condutor. Haverá perímetro interditado próximo à areia, sem possibilidade de desembarque na arrebentação.

Chegada, segurança e o que levar

As autoridades recomendam chegar a partir da tarde. Todo o público deverá passar pelos pórticos de revista da Polícia Militar, e as filas tendem a crescer conforme o horário do show se aproxima. Atenção: apenas metade das ruas transversais estará aberta ao público.

As ruas bloqueadas, por onde ninguém poderá passar, são: Praça Almirante Julio de Noronha, Rua Almirante Gonçalves, Rua Antonio Vieira, Rua Barão de Ipanema, Rua Bolívar, Rua Djalma Ulrich, Rua Fernando Mendes, Rua Joaquim Nabuco, Rua Julio de Castilhos, Rua Martim Afonso, Rua Paula Freitas, Rua República do Peru, Rua Rodolfo Dantas, Rua Santa Clara e Rua Souza Lima.

Pontos de bloqueio para a orla. Foto: Reprodução/Prefeitura do Rio

O acesso à praia será permitido somente pelas seguintes vias: Avenida Prado Junior, Avenida Princesa Isabel, Avenida Rainha Elisabeth, Rua Anchieta, Rua Aurelino Leal, Rua Belford Roxo, Rua Constante Ramos, Rua Duvivier, Rua Figueiredo de Magalhães, Rua Francisco Otaviano, Rua Francisco Sá, Rua Hilario de Gouveia, Rua Miguel Lemos, Rua Ronald de Carvalho, Rua Siqueira Campos, Rua Sá Ferreira e Rua Xavier da Silveira.

Quanto ao que levar ou não, algumas regras são importantes:

Vidro é proibido. Garrafas, copos, taças e potes de vidro serão retidos pela PM nos pórticos.

Comida é permitida para consumo próprio, desde que não esteja em embalagens de vidro.

Cadeiras grandes, coolers volumosos e itens para marcar espaço podem ser barrados.

Acampamentos e cercadinhos estão proibidos. A Secretaria Municipal de Ordem Pública realizou a Operação Tatuí na madrugada de quinta-feira (30) para vasculhar a areia.

Canga ou toalha podem até ser levadas, mas a concentração esperada próximo ao palco é de mais de nove pessoas por metro quadrado, segundo a prefeitura, o que deve inviabilizar o uso.

Também são proibidos objetos cortantes, fogos de artifício, materiais inflamáveis, drones sem autorização, armas e itens para comércio sem credenciamento.

Na Avenida Atlântica, haverá sanitários nas extremidades do palco. Quatro mil ambulantes foram credenciados para venda de alimentos e bebidas na área do evento.

Estrutura médica, acessibilidade e policiamento

Serão três postos médicos: na esquina da Avenida Atlântica com a Avenida Princesa Isabel, na Praça do Lido e na esquina da Avenida Atlântica com a Rua República do Peru. Também haverá três áreas adaptadas para pessoas com deficiência, na altura da Rua Duvivier, da Rua Ronald de Carvalho e da Avenida Prado Júnior.

O policiamento será reforçado com 7.927 agentes em ação conjunta entre estado e município: 3.700 PMs (14% a mais do que no show de Lady Gaga), 2.200 guardas municipais, 1.500 policiais civis, 176 bombeiros, 150 agentes do Segurança Presente e 110 agentes da Lei Seca.

Para quem levar celular, o ideal é evitar usá-lo no meio da multidão. Preferir aparelhos sem aplicativos bancários, usar doleira por dentro da roupa, desabilitar o pagamento por aproximação e ativar autenticação em dois fatores no app do banco são medidas recomendadas. Em caso de roubo, notifique o banco imediatamente e registre boletim de ocorrência. O aplicativo federal Celular Seguro permite avisar de uma só vez bancos e a Anatel sobre o furto, dificultando o acesso dos criminosos ao aparelho.

Programação e transmissão

Foto: Reprodução/Redes sociais

A abertura começa às 17h45 com o DJ Maz, em um set de uma hora. Em seguida, Vintage Culture assume por uma hora e meia. O show de Shakira está marcado para as 21h45 e deve durar pelo menos duas horas, indo até a meia-noite. Logo depois, drones farão uma apresentação no céu, e às 0h15 o produtor Papatinho sobe ao palco com a participação de Melody. A prefeitura aposta nesse after para diluir o escoamento do público.

Há forte expectativa de que Anitta apareça como convidada de Shakira: as duas gravaram juntas a faixa "Choka Choka". O repertório deve seguir a turnê "Las Mujeres Ya No Lloran", com músicas recentes intercaladas aos clássicos. Os fãs esperam ouvir "Estoy Aquí", "Inevitable", "Whenever, Wherever" e "Waka Waka", o hino da Copa do Mundo de 2010.

Além de Anitta, Shakira fez ensaios nesta sexta-feira (1º) com Maria Bethânia e Caetano Veloso.

| Shakira ensaiando com Maria Bethânia e Caetano Veloso em Copacabana. Que noite incrível para os fãs brasileiros, não? pic.twitter.com/74RXYDmUvQ — Shakira Brasil | Fã-Clube (@Shakira_Brasil) May 2, 2026

O show contará com 16 torres de som e vídeo distribuídas pela areia e megapainéis de LED de 680 m² no palco, projetados para garantir cobertura de áudio e vídeo em toda a extensão da orla.

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O tempo colabora: a previsão da Climatempo aponta calor e sem chuva. O Rio ficará sob efeito pré-frontal, com sol durante todo o dia. A mínima é de 20°C e a máxima pode chegar a 34°C. A recomendação é caprichar na hidratação e usar protetor solar.