Guia de Acesso: O que não levar para o show da Shakira no Rio

No setor tecnológico, câmeras profissionais com lentes intercambiáveis, tripés e drones não são permitidos sem credencial. O uso de celulares é liberado, mas os "bastões de selfie" são proibidos por obstruírem a visão alheia. Equipamentos de gravação de áudio e vídeo de grande porte também ficam de fora. Foto: Pixabay