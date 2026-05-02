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Guia de Acesso: O que não levar para o show da Shakira no Rio

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Redação Flipar
  • Itens que oferecem risco à integridade física, como armas, objetos cortantes e materiais inflamáveis, são estritamente vetados. Além disso, recipientes de vidro, latas e copos térmicos rígidos costumam ser barrados. Esses objetos são considerados perigosos em grandes aglomerações e podem ser confiscados na revista.
    Itens que oferecem risco à integridade física, como armas, objetos cortantes e materiais inflamáveis, são estritamente vetados. Além disso, recipientes de vidro, latas e copos térmicos rígidos costumam ser barrados. Esses objetos são considerados perigosos em grandes aglomerações e podem ser confiscados na revista. Foto: Youtube/ Dika da Naka
  • Quanto à alimentação, embalagens que impedem a inspeção visual ou grandes quantidades de comida são proibidas. Alimentos industrializados lacrados para consumo próprio geralmente passam, mas potes rígidos e garrafas com tampa podem sofrer restrições. A dica é priorizar embalagens leves e descartáveis.
    Quanto à alimentação, embalagens que impedem a inspeção visual ou grandes quantidades de comida são proibidas. Alimentos industrializados lacrados para consumo próprio geralmente passam, mas potes rígidos e garrafas com tampa podem sofrer restrições. A dica é priorizar embalagens leves e descartáveis. Foto: Pixabay
  • No setor tecnológico, câmeras profissionais com lentes intercambiáveis, tripés e drones não são permitidos sem credencial. O uso de celulares é liberado, mas os
    No setor tecnológico, câmeras profissionais com lentes intercambiáveis, tripés e drones não são permitidos sem credencial. O uso de celulares é liberado, mas os "bastões de selfie" são proibidos por obstruírem a visão alheia. Equipamentos de gravação de áudio e vídeo de grande porte também ficam de fora. Foto: Pixabay
  • Acessórios volumosos ou pontiagudos, como correntes pesadas, mochilas grandes e guarda-chuvas de cabo rígido, devem ser evitados. Para lidar com o clima, prefira capas de chuva plásticas e bonés. O foco deve ser o conforto, evitando qualquer objeto que tome o espaço de outros espectadores.
    Acessórios volumosos ou pontiagudos, como correntes pesadas, mochilas grandes e guarda-chuvas de cabo rígido, devem ser evitados. Para lidar com o clima, prefira capas de chuva plásticas e bonés. O foco deve ser o conforto, evitando qualquer objeto que tome o espaço de outros espectadores. Foto: Divulgação
  • Por fim, portar apenas o essencial — documento, ingresso e celular — garante uma revista rápida. Assim, sua única tarefa será aproveitar a performance da loba colombiana no palco.
    Por fim, portar apenas o essencial — documento, ingresso e celular — garante uma revista rápida. Assim, sua única tarefa será aproveitar a performance da loba colombiana no palco. Foto: Divulgação
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