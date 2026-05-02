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Por que Lavínia Vlasak sumiu das novelas?

No programa ‘The noite com Danilo Gentili’, atriz explicou afastamento e relembrou início da carreira em ‘O rei do gado’

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Lucas Lanna Resende
Lucas Lanna Resende
Repórter
Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas
02/05/2026 16:07

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Lavínia Vlasak no programa 'The noite com Danilo Gentili', do SBT
Lavínia Vlasak abriu o jogo sobre seu afastamento das novelas durante participação no programa 'The noite com Danilo Gentili', do SBT, na última quinta-feira (30/4) crédito: Lourival Ribeiro/SBT

Lavínia Vlasak estreou na TV em grande estilo. Em 1996, interpretou Lia Mezenga em "O rei do gado", filha do protagonista vivido por Antônio Fagundes na novela da Globo. O papel veio após um concorrido processo seletivo com mais de três mil candidatos em todo o país.

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Na sequência, emendou trabalhos na emissora, integrando o elenco de “Mulheres apaixonadas”, “Força de um desejo”, “Prova de amor”, “Celebridade”, entre tantas outras, até “Totalmente demais”, em 2015. Depois disso, afastou-se das telas. Fez apenas uma breve participação em “Bom sucesso”, em 2019, e não voltou mais.

A atriz abriu o jogo sobre seu afastamento das novelas durante participação no programa "The noite com Danilo Gentili", do SBT, na última quinta-feira (30/4). Longe do gênero há quase dez anos, ela atribui a pausa a transformações profundas na indústria televisiva.

“O mercado mudou muito”, disse a atriz. Para ela, a fragmentação da verba publicitária, hoje dividida com internet e redes sociais, impactou diretamente a produção de teledramaturgia, um dos formatos mais caros da TV. Além disso, o número de seguidores nas redes passou a influenciar decisões de elenco nos dias de hoje.

Lavínia acumulou papéis de destaque, como a controversa Estela em "Mulheres apaixonadas". Prima da protagonista Helena, vivida por Christiane Torloni, Estela vivia em uma luxuosa suíte de hotel, onde costumava dar grandes festas. O ponto central da personagem, no entanto, foi a paixão por Padre Pedro, papel de Nicola Siri. Estela perseguia o religioso, que inicialmente fugia das investidas da garota. Contudo, na reta final, ele renuncia ao sacerdócio para ficar com a personagem de Lavínia.

“Eu amo fazer as vilãs, vilã é mais legal”, ela disse em entrevista ao “The noite”. “(As vilãs) me permitem maior liberdade criativa, enquanto as mocinhas exigem justificativas constantes para suas atitudes”.

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Atualmente, Lavínia mantém contato com o público pelas redes sociais, onde compartilha conteúdos como fábulas, e demonstra interesse em explorar novos caminhos profissionais. “Eu gostaria de apresentar”, revelou, citando o desejo de comandar programas voltados a curiosidades e pesquisa.

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