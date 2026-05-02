Por que Lavínia Vlasak sumiu das novelas?

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Lavínia Vlasak estreou na TV em grande estilo. Em 1996, interpretou Lia Mezenga em "O rei do gado", filha do protagonista vivido por Antônio Fagundes na novela da Globo. O papel veio após um concorrido processo seletivo com mais de três mil candidatos em todo o país.

Na sequência, emendou trabalhos na emissora, integrando o elenco de “Mulheres apaixonadas”, “Força de um desejo”, “Prova de amor”, “Celebridade”, entre tantas outras, até “Totalmente demais”, em 2015. Depois disso, afastou-se das telas. Fez apenas uma breve participação em “Bom sucesso”, em 2019, e não voltou mais.

A atriz abriu o jogo sobre seu afastamento das novelas durante participação no programa "The noite com Danilo Gentili", do SBT, na última quinta-feira (30/4). Longe do gênero há quase dez anos, ela atribui a pausa a transformações profundas na indústria televisiva.

“O mercado mudou muito”, disse a atriz. Para ela, a fragmentação da verba publicitária, hoje dividida com internet e redes sociais, impactou diretamente a produção de teledramaturgia, um dos formatos mais caros da TV. Além disso, o número de seguidores nas redes passou a influenciar decisões de elenco nos dias de hoje.

Lavínia acumulou papéis de destaque, como a controversa Estela em "Mulheres apaixonadas". Prima da protagonista Helena, vivida por Christiane Torloni, Estela vivia em uma luxuosa suíte de hotel, onde costumava dar grandes festas. O ponto central da personagem, no entanto, foi a paixão por Padre Pedro, papel de Nicola Siri. Estela perseguia o religioso, que inicialmente fugia das investidas da garota. Contudo, na reta final, ele renuncia ao sacerdócio para ficar com a personagem de Lavínia.

“Eu amo fazer as vilãs, vilã é mais legal”, ela disse em entrevista ao “The noite”. “(As vilãs) me permitem maior liberdade criativa, enquanto as mocinhas exigem justificativas constantes para suas atitudes”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Atualmente, Lavínia mantém contato com o público pelas redes sociais, onde compartilha conteúdos como fábulas, e demonstra interesse em explorar novos caminhos profissionais. “Eu gostaria de apresentar”, revelou, citando o desejo de comandar programas voltados a curiosidades e pesquisa.