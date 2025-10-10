Galeria
Jonas Bloch critica influenciadores que trabalham como atores: ‘Ferida feia’
-
Em entrevista para a revista Veja, o ator expressou seu incômodo com essa nova realidade artística, usando termos fortes para definir o fenômeno. Bloch considera que essa prática “é uma ferida muito feia no universo da arte”. Foto: Reprodução do Instagram @jonasblochoficial
-
O ator deixou claro que não é contra influenciadores em si, porém condena o que considera “motivação de levar a arte para o mundo econômico”, que, para ele, “é a pior coisa que existe”. Foto: Reprodução do Instagram @jonasblochoficial
-
“Essas pessoas, que escolhem esse caminho, não são do nosso meio, deviam ser expulsos do nosso meio”, declarou, sem meias-palavras. Foto: Reprodução do Instagram @jonasblochoficial
-
Na entrevista, Jonas Bloch ainda comentou sobre como enxerga as mudanças na profissão em si, sobretudo para artistas mais velhos. Foto: Reprodução do Instagram @jonasblochoficial
-
-
Para ele, os autores deveriam criar personagens com “bagagem”, aproveitando a experiência de vida desses profissionais, em vez de perpetuar fórmulas que classificou de “sem grandes consistências”. Foto: Reprodução do Instagram @jonasblochoficial
-
Jonas Bloch segue bastante ativo na profissão. Atualmente, ele dirige, atua e assina a cenografia da peça “Delírio”, inspirada no escritor Manoel de Barros e que está em cartaz no Teatro Vannucci, no Rio de Janeiro. Foto: Divulgação
-
Nascido em 8 de fevereiro de 1939, em Belo Horizonte, Jonas Bloch tem mais de seis décadas de carreira como ator. Foto: Reprodução do Instagram @jonasblochoficial
-
-
Ele é pai da consagrada atriz Débora Bloch, em destaque atualmente no papel de Odete Roitman no remake de “Vale Tudo”, e sobrinho-neto do empresário Adolpho Bloch, fundador da extinta Rede Manchete. Foto: Reprodução do Instagram @jonasblochoficial
-
Bloch iniciou sua carreira artística no teatro em 1958, estabelecendo uma trajetória marcada por versatilidade e longevidade. Foto: Divulgação
-
Graduado em Desenho pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG -, ele também cursou Artes Visuais, Cinema e Design de Interiores. Foto: Reprodução do Instagram @jonasblochoficial
-
-
A sua estreia na televisão ocorreu em 1969, na novela “Algemas de Ouro”, na Record. Desde então, Bloch trabalhou em produções de diversas emissoras - Tupi, Manchete, Globo, SBT —, atuando em papéis que variam do protagonista ao antagonista. Foto: - Reprodução do Instagram @jonasblochoficial
-
Entre as novelas mais conhecidas em que Jonas Bloch atuou estão “Pai Herói”, de 1979, “Selva de Pedra”, de 1986, “Top Model”, de 1989, e “Mulheres de Areia”, de 1993. Foto: - Reprodução do Youtube
-
Em 1994, destacou-se no remake de “A Viagem”, interpretando o vilão Ismael, ex-marido de Estela, vivida por Lucinha Lins, e pai de Bia, personagem de Fernanda Rodrigues. Foto: Reprodução do Instagram @jonasblochoficial
-
-
No século 21, ele continuou ativo em produções populares como “Bicho do Mato”, “Bela, a Feia”, “Máscaras” e “Vitória”, todas elas na Record, além de retornar para a Globo em 2016. Foto: Reprodução do Youtube
-
No cinema, Bloch também tem uma carreira importante, participando de diversos filmes desde a década de 1970, com papéis em gêneros diversos - do drama à comédia. Ele esteve em produções como "Amarelo Manga", de 2003. Foto: Reprodução do Youtube
-
O trabalho mais recente de Jonas Bloch no cinema foi na comédia romântica “Viva a Vida”, disponível atualmente na Netflix. Foto: Divulgação
-
-
Além da atriz Débora Bloch, o ator também é pai de Deni Bloch. Ambas são fruto do casamento do ator com Rebeca Bloch. Foto: Reprodução do Instagram @jonasblochoficial
-
Jonas Bloch é casado com Sylvia Vianna desde 1997. Eles têm 25 anos de diferença de idade. Foto: Reprodução do Flickr Festival do Rio
-
Além de atuar, Bloch já esteve envolvido com ensino, trabalhando como professor em cursos de interpretação em universidades, o que reforça seu papel como referência para gerações seguintes. Foto: Reprodução do Flickr Rogerio Resende/R2Foto
-